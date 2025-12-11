Listas las fechas para elecciones presidenciales de 2026

El Registrador Nacional, Hernán Penagos, definió el cronograma para los partidos y políticos interesados en llegar a la Casa de Nariño

Los interesados en participar en las elecciones presidenciales de 2026 tienen el tiempo medido. El 8 de marzo de 2026 es la fecha marcada para las consultas, y aunque el plazo para confirmar su realización ya cerró el pasado lunes 8 de diciembre, los partidos que manifestaron su intención deberán cumplir una serie de etapas que se extienden hasta febrero del próximo año.

El Registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, estableció el 22 de diciembre de 2025 como la fecha límite para bajarse de la consulta. Por el momento, Gustavo Bolívar, Daniel Quintero y Mauricio Gómez Amín ya se han retirado de la carrera.

Para el caso de Gustavo Bolívar, la razón para dejar la competencia por la Presidencia fue evitar un eventual apoyo a Daniel Quintero, en caso de que el antiguo alcalde de Medellín ganara la consulta. No obstante, Quintero, quien busca formar parte de los comicios de marzo de 2026, tuvo que retirarse por varios motivos, entre ellos la incorrecta redacción de la pregunta de la consulta, donde ganó Iván Cepeda, así como la imposibilidad de lanzarse como candidato independiente.

¿Qué sigue tras la inscripción de consultas?

El cronograma parte de la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral - CNE fijó oficialmente la fecha de las consultas interpartidistas. Con base en esta resolución, la Registraduría estructuró el calendario operativo que regirá la preparación del proceso.

Además de la fecha límite de retiro, uno de los periodos clave será el 27 de enero de 2026, día límite para que los partidos y movimientos que realizarán consultas presenten ante el CNE las preguntas que se someterán a decisión de los votantes.

El Consejo tendrá hasta el 6 de febrero de 2026 para pronunciarse sobre la pertinencia y validez de los cuestionamientos formulados. En esa misma jornada finalizará el plazo para que los precandidatos a la Presidencia se inscriban oficialmente ante la Registraduría, en caso de que su colectividad haya solicitado consulta para selección de un aspirante único.

En el plano logístico, el registrador Penagos confirmó que se utilizará una única tarjeta electoral para todas las consultas que se realicen el próximo 8 de marzo de 2026. Según explicó, esta decisión busca proteger el secreto del voto y evitar que la elección de una tarjeta revele preferencias ideológicas de los ciudadanos en la mesa de votación.

Vea también: Cepeda lidera la intención de voto, pero la derecha y el centro lo superan juntos, las cuentas de la carrera electoral

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.