- La llave que abrió la puerta para que la ingeniera Claudia Benavides sea la MinCiencia de De la Espriella

La hoja de vida de la graduada en la U. de Caldas llegó al banco de talentos y se convirtió en la primera ministra seleccionada por méritos y sin palanca política

Mientras preparaba su tesis de maestría, Claudia Patricia Benavides convocó a un grupo de empresarios caldenses para entrevistarlos sobre las prácticas y métodos que estaban aplicando para insertar sus proyectos en la que los académicos, como ella, denominan la sociedad del conocimiento.

Ese ejercicio, realizado a cuatro manos con Beatriz Gómez Escobar, su compañera en el proyecto de grado, debió resultar extenuante para los invitados porque el cuestionario aplicado no daba lugar a improvisaciones ni a especulaciones.

Era el año 2010 y la ingeniera industrial de la Universidad Nacional, que se posesionó el pasado 7 de agosto como nueva ministra de Ciencia y Tecnología, optaba por su título de maestría en la Universidad Autónoma de Manizales y exploraba un tema complejo que ella ayudó a convertir en tendencia: el Innknowledge o gestión del conocimiento en empresas con capacidades humanas y tecnológicas para producirlo.

El lugar escogido para el ejercicio académico fue la sede de Incubar, una organización dedicada a sembrar la semilla de nuevas empresas que ella presidió en Manizales hasta un día antes de integrarse al gabinete del presidente Aberlardo De La Espriella.

La tesis de grado, que hoy ocupa un lugar privilegiado en un repositorio consultado por profesores, estudiantes y emprendedores de varias latitudes, resume en amplia medida lo que ha sido la vida profesional de la nueva jefe de una cartera a la que De La Espriella quiere dotar de los recursos necesarios para convertirla en uno de los pilares sobre los que espera edificar su “Patria Milagro”.

En ese trabajo y en publicaciones posteriores en revistas indexadas que acogieron sus trabajos con enfoques novedosos sobre temas como el papel de las familias emprendedoras en los ecosistemas empresariales revelan que conoce a fondo el estado del arte de la ciencia y la tecnología y que ha leído y explorado en toda la literatura y la legislación sobre el tema: leyes, decretos, documentos Conpes, cientos de proyectos exitosos y muchos otros que aún están en salmuera.

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Quizá por eso a De La Espriella solo le bastó hablar dos veces con ella para tomar la decisión de darle a esta profesora, científica y gestora de empresas el rango de ministra de Estado.

Como él mismo lo ha contado, fue atraído por su hoja de vida que llegó a un banco virtual abierto para que se dieran a conocer los talentos de los colombianos interesados en trabajar con su gobierno. Después solo le bastó hablar dos veces con ella para seleccionarla con certeza.

Si la trayectoria define a alguien, ella cuenta con el respaldo de un folio de vida exuberante: ingeniera de la Universidad Nacional, sede Manizales; magister en Creatividad e Innovación en las Organizaciones de la Universidad Autónoma de la capital caldense; doctora en Competitividad Empresarial, Innovación y Sostenibilidad de la universidad española de Deusto; catedrática, columnista de La Patria y un largo etcétera de logros y pergaminos.

Sus compañeros profesores y sus alumnos en la facultad de ingenierías de la Universidad de Caldas están de acuerdo en que su nombramiento como ministra es uno de los mayores logros de la administración pública en materia de selección de talentos por méritos y no por recomendaciones políticas.

Nariño y Caldas se disputan honores en relación con ella. En Pasto, su ciudad natal, la reconocen y proclaman como un talento andino forjado en el hogar de dos maestros de la región. En Manizales la reclaman como propia porque allí construyó su perfil profesional durante los últimos treinta años.

Claudia Patricia Benavides será la quinta ministra de la todavía joven cartera que surgió de una transformación de Colciencias, y la tercera mujer al frente de esa cartera. La antecedieron Mabel Torres, Tito Crissien, Arturo Luna y Yesenia Olaya.

Su primera contribución en el gobierno será la formulación de un capítulo central en el Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro y todos coinciden en que no estará por debajo de las expectativas que ha generado su selección.

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