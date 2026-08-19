- Marinos holandeses construyeron el gran buque que traerá de Miami 400 toneladas de donaciones

La Armada Nacional lo compró por $58 mil millones de pesos a Damen Shipyards, llegó a Cartagena, y se está estrenando en esta misión para los afectados del terremoto

El buque “La Guajira” zarpó el pasado domingo de Cartagena rumbo a Miami con la misión de recoger y traer a Colombia varias toneladas de alimentos provenientes de Estados Unidos como parte de las donaciones internacionales que buscan apoyar a los damnificados y las víctimas y, además, sumar a la billonaria reconstrucción de las zonas afectadas.

El tiempo estimado de navegación es de nueve días. La embarcación puede transportar hasta 410 toneladas máximo. De Miami debe traer alimentos, agua potable, medicamentos y otros elementos esenciales de primera necesidad.

Un barco, varias tareas

Foto Ungrd

El buque fue concebido para fortalecer la capacidad de respuesta del país ante emergencias y apoyar operaciones logísticas. Su incorporación amplía las capacidades de transporte de la Armada y permite atender misiones relacionadas con la atención de desastres, el traslado de suministros y el apoyo a comunidades que resulten afectadas por situaciones de emergencia.

El navío pertenece a la Armada de Colombia, comandada por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, y trabaja en coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dirigida por David Santiago Tamayo Roldán.

Su construcción tuvo un costo cercano a los $58.100 millones, recursos que fueron recuperados de hechos de corrupción. “La Guajira” fue hecho por Damen Shipyards Group y los últimos detalles, pruebas y trabajos de adecuación técnica se realizaron en Curazao, antes de su llegada a Cartagena. A diferencia de otros navíos, la tripulación del barco está compuesta, en su mayoría, por mujeres. En consecuencia, la capitana de la embarcación es Katherine Bolaños Duarte y la segunda al mando es Daniela Gamboa Posada.

Detrás de la construcción del buque “La Guajira”, que zarpó desde Cartagena rumbo a Miami, Estados Unidos, está el astillero internacional Damen Shipyards Group. La compañía es uno de los mayores grupos privados de construcción naval del mundo.

La multinacional nació en los Países Bajos en 1927, fundada por los hermanos Jan y Marinus (Rien) Damen. Lo que comenzó como un pequeño taller familiar en Hardinxveld-Giessendam creció con el tiempo y revolucionó la industria mediante la estandarización y la producción en serie de embarcaciones, lo que le permitió obtener una importante ventaja competitiva.

Entre los modelos más vendidos de la compañía se encuentra el patrullero Stan Patrol 4207, además de la exitosa familia de remolcadores Stan Tug y otros buques de trabajo estandarizados. El Stan Patrol 4207 ha superado las 100 unidades entregadas en distintos continentes.

Otro de los grandes éxitos de la organización es la serie Stan Tug, compuesta por remolcadores pequeños y compactos, diseñados para ofrecer gran potencia de arrastre y empuje. Dichas embarcaciones son utilizadas en puertos y canales estrechos para guiar con seguridad a buques de gran tamaño que tienen dificultades para girar o maniobrar por sí mismos.

La multinacional, que continúa en manos de la familia Damen, tiene como presidente del consejo a Kommer Damen. Cuenta con 35 astilleros propios en los cinco continentes. El más grande es Damen Shipyards Mangalia, ubicado en Rumanía, con una superficie cercana al millón de metros cuadrados.

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