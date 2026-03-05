- Los Char quieren darle un salto tecnológico a su banco Serfinanza con una importante adquisición

Los barranquilleros compraron una participación del Fintech Tpaga, la empresa de tecnología que fundaron los mismos creadores de Tappsi

El Banco Serfinanza, entidad que forma parte del Grupo Empresarial Olímpica de la familia Char, anunció la adquisición del 30 % de las acciones de la fintech Tpaga. Esta operación se enmarca en una estrategia de transformación digital orientada a fortalecer los pagos electrónicos y la implementación de inteligencia artificial en sus servicios financieros.

La asociación busca un modelo de complementariedad donde Tpaga aporta su infraestructura tecnológica, velocidad y cultura de producto, mientras que Serfinanza contribuye con su solidez regulatoria, respaldo patrimonial y el alcance comercial propio de la banca retail. Gracias a este acuerdo, el banco barranquillero podrá acelerar el diseño de billeteras electrónicas y modelos de embedded finance, integrando servicios financieros en plataformas no bancarias.

Por su parte, Tpaga inicia una etapa de crecimiento en la que mantendrá su independencia operativa, pero reforzará su capacidad de escalabilidad y le abrirá la puerta a una participación dentro del Grupo Empresarial Olímpica.

La fintech fue fundada en 2015 por Andrés Gutiérrez, Juan Salcedo y Sebastián Ortiz, emprendedores que previamente revolucionaron la forma de tomar un taxi al ofrecer una alternativa segura y tecnológica para pedir taxis mediante una aplicación. Tras vender Tappsi a la multinacional brasileña Easy Taxi a finales de 2015 (que después sería adquirida por la española Cabify), los fundadores decidieron apostar por la creación de una aplicación de billetera electrónica al detectar que la mayoría de los taxistas no estaban bancarizados pero tenían teléfonos inteligentes. Actualmente, Gutiérrez se desempeña como CEO de Tpaga.

El Banco Serfinanza, con sede en Barranquilla, evolucionó de ser una Compañía de Financiamiento fundada en 1976 a convertirse en un banco comercial autorizado por la Superintendencia Financiera en febrero de 2019. Es el brazo financiero del Grupo Empresarial Olímpica (84,6 % de participación) enfocado en banca de consumo, tarjetas de crédito y microcrédito, consolidándose inicialmente en la Costa Caribe. Jabib Char Abdala, hermano de Fuad Char y tío del alcalde Álex Char, es miembro de la junta directiva de Olímpica y Banco Serfinanza.

