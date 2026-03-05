¿ Quien es el jefe del Comando Sur que con solo dos meses en el cargo ya se metió en Ecuador a atacar narcos ?

El experimentado general Donovan es la presencia de Trump en América del Sur y ya esta actuando con el Presidente Novoa, quien es aliado de los gringos en la región

El nuevo jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Franis L. Donovan, se posesionó el pasado 5 de febrero y ya ha estado dos veces en la región. Su primer viaje fue a Venezuela y recientemente estuvo en Ecuador, donde visitó Quito en compañía del contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur.

La misión de ambos militares fue encontrarse con Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, aliado incondicional de Donald Trump en la lucha contra el narcotráfico, con quien revisaron lo que se conoce como “operaciones conjuntas”.

A pesar de que los ecuatorianos se pronunciaron en contra de la instalación de bases militares extranjeras en un referendo celebrado el 16 de noviembre de 2025, desde diciembre Estados Unidos ha enviado militares al puerto de Manta (suroeste), donde ya operó una base militar entre 1999 y 2009. Noboa no ha dado explicaciones al respecto.

En este contexto, cabe anotar que las operaciones que empiezan ahora fueron anunciadas una semana después de la baja a manos del ejército mexicano de El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el mayor aliado de la mafia ecuatoriana en la región.

Hoy, Ecuador se ha convertido en un corredor codiciado del narcotráfico: desde sus puertos en el Pacífico sale gran parte de la droga que va a hacia Estados Unidos y Europa. Se estima que por allí circula un 70 % de la droga que sale de los vecinos Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína del mundo.

Esta situación ha desatado una sangrienta guerra entre grupos criminales que deja una tasa récord de homicidios en el país. A tal punto que, desde el 15 hasta el 30 de marzo, el gobierno decretará un toque de queda nocturno en 4 de las 24 provincias del país, las más afectadas por la violencia: Guayas, cuya capital es el puerto de Guayaquil; Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Este es el panorama que tiene a su cargo el general Donovan del Cuerpo de Marines, que según el propio sitio web US SOUTHCOM, ha comandado unidades de todos los niveles y lideró Fuerzas de Tareas Navales en la 5.ª Flota (CTF 51) y la 6.ª Flota (CTF 61) de los Estados Unidos, demostrando su experiencia en operaciones conjuntas y marítimas. Donovan combina sus conocimientos militares con una licenciatura en Geografía por la Universidad de Towson y otra en Gestión Avanzada en la Escuela de Negocios de Harvard.

El nuevo jefe del Comando Sur llegó al cargo tras el retiro del almirante Alvin Holsey, quien, a mediados de diciembre pasado “se retiró de forma anticipada”, según señaló CNN, “luego de tener diferencias con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la legalidad de los ataques en el Caribe y en el Pacífico”.

Noboa calificó la ofensiva en su cuenta de X como una "nueva fase" de su política de mano dura para pacificar "cada rincón del país". Pero no ha dicho explícitamente si las acciones conjuntas incluirán el despliegue de efectivos estadounidenses en territorio ecuatoriano, ni ha especificado qué otros países tomarían parte de la campaña antidrogas.

Trump está atacando varios frentes y tras la guerra del Caribe frente a Venezuela ahora el turno se llama narco en Ecuador.

