Los candidatos a la alcaldía de Bogotá que se le medirán a debatir con los jóvenes

El programa de YouTube Polas Opuestas, la Universidad Jorge Tadeo Lozano junto al Extituto de política abierta, fundación KAS Colombia y Viva la Ciudadanía, tendrán el debate de los jóvenes el viernes 10 de mayo a las 10:00 a.m. en el auditorio Fabio Lozano.

Al debate de jóvenes asistirán los candidatos: Ángela Garzón, candidata del Centro Democrático; Hollman Morris, del Mais; Celio Nieves, del Polo; Luis Ernesto Gómez, de Activistas; María Andrea Nieto, de Voy por ti Bogotá, y Jorge Rojas, de la Unión Patriótica.

Nos enteramos de que el candidato Carlos Fernando Galán tras haber aceptado invitación al debate le canceló a los influenciadores.

En el debate estará el reconocido youtuber Wally creador de Wally Opina, y los influenciadores Smilelalis, Carlos Carrillo, Catalina Suárez, Juancaelbroky, Miguel Parra y Ricardo Pajarito.

En las distintas redes los influenciadores han dicho que les parece extraño que muchos en su discurso hablan de la importancia de llegarles a jóvenes con propuestas pero que a la hora de la verdad no aceptan asistir a los espacios que estos mismos proponen.

Dicen que el debate será diferente a lo que hasta ahora se ha visto, será irreverente y que tendrá preguntas curiosas. También hablarán de los temas que preocupan a los jóvenes y promete tener un cierre que muestre el respeto en la diferencia entre los que aceptaron asistir.

Se rumora que las razones que llevaron a Carlos Fernando Galán y a Miguel Uribe a no asistir son las constantes críticas y ataques por redes de Wally y Carlos Carrillo.

Pese a que el programa en su mayoría tiene influenciadores de izquierda, Ángela Garzón, la candidata del uribismo y hoy una de las cuatro primeras en las encuestas, dice que aceptó contrario a los que van liderando, porque cree importante darle la cara a los jóvenes y seguir avanzando con propuestas, también desde sus redes hizo un llamado a Claudia López y a Carlos Fernando Galán a debatir.

En las redes muchos han criticado actitud de Claudia López de no asistir al debate que para ellos era la oportunidad de darle respuesta a inquietudes de jóvenes.

¿Qué tan acertado por parte de los candidatos será decirle no a estos influenciadores?

¿Será que en el próximo video de Wally Opina se verá una crítica a los que los dejan plantados y les dicen no?

También en redes se conoció el video de la polémica tuitera del uribismo diciendo que estaba muy mal por parte de los candidatos a los que llamó morrongos no asistir, refiriéndose a Claudia López, Galán y Uribe Turbay pidiendo a los jóvenes que no apoyen a quienes no dan la cara a los jóvenes.

De igual manera, la youtuber del petrismo, Smilelalis, habló en diferentes medios criticando a Galán por cancelar un día antes: “Hoy sabemos por qué no nos representarán nunca esos que le dicen no a debatir con los jóvenes, eso es una falta de respeto, candidatos”.