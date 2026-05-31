- Los candidatos cuentan con 373.612 testigos electorales para cuidar cada voto este domingo

Paloma cuenta con 121.137 registrados en el CNE, Iván Cepeda 115.587 y De la Espriella 111.181 facultadas para vigilar las mesas de votación de cada municipio

Con más de 373.612 testigos electorales inscritos ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, los partidos políticos ejercerán su derecho a vigilar la jornada electoral de este 31 de mayo en lo que será la primera vuelta presidencial.

Entre las colectividades que más registraron testigos electorales está, la coalición de la Gran Consulta por Colombia que respalda a la candidata Paloma Valencia con 121.137, le sigue el Pacto Histórico de Iván Cepeda con 115.587 y el movimiento Defensores de la Patria de Abelardo De la Espriella con 111.181.

Es tarea de cada grupo político organizar el que ha sido llamado el Dia D, cuando se vota, se cuentan los votos y luego se realiza el escrutinio, un proceso en donde pueden darse irregularidades que alteren resultados razón por la cual la vigilancia física de las mesas de votación es clave.

El partido Dignidad y Compromiso que avaló la candidatura de Sergio Fajardo logró registrar 13.259 y el grupo significativo de Ciudadanos con Claudia Imparables de la candidata Claudia López cuenta con 10.459.

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De las 12 candidaturas activas, las dos campañas que menos registraron testigos fueron; el Partido Demócrata Colombiano de los palanqueros y afrocolombianos que le dio el aval a Miguel Uribe Londoño y que inscribió a 27 personas la mayoría en Bogotá.

La otra colectividad que se quedó sin mayor apoyo en este sentido es el Partido Ecologista Colombiano que respalda al general en retiro Gustavo Matamoros y que solo registró 18 testigos que se desplazarán en los puestos de votación del Atlántico, aunque este candidato es nativo y reside actualmente en Bogotá.

Los sitios más blindados por los partidos

Entre los territorios en que los partidos más registraron testigos electorales está Bogotá con 60.712 personas, liderando por la Gran Consulta por Colombia que respalda a Paloma Valencia con 17.779, una coalición que cuenta con dos líderes con presencia en Bogotá como son Enrique Peñalosa y Juan David Oviedo, seguido por Defensores de la Patria con 17.479 que logró una representación legislativa importante por la capital a través del partido Salvación Nacional, fundamentalmente bogotano. En tercer lugar está el Pacto Histórico que cuenta con una bancada signifcativa en el concejo y que registró 16.575 testigos.

Le sigue Antioquia con 47.89, donde el Centro Democrático que forma parte de la Coalición, asi como el ex gobernador Anibal Gaviria tienen una tradición organizativa electora cuentan con 15.944 personas enlistadas, seguidos del Pacto Histórico que han venido demostrando su crecimiento en ese territorio registró 14.584 testigos, un número cercano al de Defensores de la Patria logró inscribir 14.491.

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En el tercer lugar está Valle del Cauca donde la coalición que respalda a Paloma Valencia también lidera por muy poco margen con 12.086 testigos, seguido por el partido oficialista con 11.980 y el movimiento que acompaña a Abelardo De la Espriella sigue entre los primeros con 9.951 personas dispuestas para esta tarea.

En la costa norte de Colombia, Atlántico es el departamento con mayor registros de testigos electorales con un total de 18.538. En esta zona del país el escenario cambió, ya que Defensores de la Patria lidera con 7.048 . Le sigue la Gran Consulta por Colombia con 5.975 testigos mientras el Pacto Histórico consiguió registrar 4.770. Según el CNE, esta elección contará con 7.360 testigos de comisión, 1.202 auditores, 13.875 observadores nacionales y 1.358 observadores internacionales durante la jornada electoral que se celebra entre la 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

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