- En medio de la carrera presidencial se abrió una investigación contra dos candidatos punteros

A escasas cuatro semanas de que se realicen las votaciones de primera vuelta, Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda están en la mira de Cristian Quiroz

Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda están en la mira del Consejo Nacional Electoral a menos de cuatro semanas de las votaciones en primera vuelta presidencial mediante las que se elegirá al presidente que tomará las riendas del país en el próximo cuatrienio.

Lo particular es que estos dos nombres son punteros de la contienda y quienes, según las más recientes encuestas, se enfrentarían en una segunda vuelta.

Tras cuestionamientos sobre la validez de las firmas con las que respaldó su aspiración, a De la Espriella lo investigan preliminarmente a causa de una solicitud que busca revocar la inscripción del candidato. La decisión ordena la práctica de pruebas para esclarecer los hechos.

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El CNE dice que se “avoca conocimiento y se solicita la práctica de pruebas” dentro del proceso de revocatoria de la candidatura, avalada por el grupo de ciudadanos “Defensores de la Patria”, de cara a las elecciones previstas para el 31 de mayo de 2026. La actuación responde a una solicitud ciudadana tramitada ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La opinión pública conoció que el origen del caso se remonta al 10 de febrero de 2026, cuando el CNE recibió una petición del ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien solicitó “revocar totalmente el acto administrativo, acta de inscripción electoral formulario E-6 y la resolución que declara la inscripción por apoyo de firmas” del candidato presidencial.

En la solicitud se argumenta que hubo presuntamente una vulneración del principio de buena fe en el proceso de recolección de apoyos ciudadanos. Sin embargo, el CNE recalca que, en esta etapa inicial, no cuenta con los elementos de juicio suficientes para adoptar una decisión de fondo. Por ello, advierte que los hechos “requieren ser examinados con mayor detenimiento”, lo que justifica la apertura de una fase probatoria.

Los señalamientos contra Cepeda

Contra el candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, el CNE anunció una indagación preliminar para verificar la financiación de su campaña en la consulta interna de la colectividad en mención, realizada el 26 de octubre de 2025.

La decisión abre la puerta a la recolección de pruebas con el fin de determinar si se presentaron irregularidades en los aportes económicos recibidos durante ese proceso político.

Esta investigación surge luego de que el pasado 15 de enero un ciudadano presentara formalmente una solicitud ante el organismo electoral para que se investigaran posibles inconsistencias en la financiación de la campaña. A esta petición se sumó, un día después, una queja radicada por el senador Jota Pe Hernández, quien expuso argumentos similares relacionados con el manejo de los recursos.

Según la información que analiza el CNE, la campaña habría recibido aportes por un total de $609.399.000 provenientes de la empresa litográfica Samat Publicidad S.A.S. registrada en Barranquilla. A este monto se sumarían otros $116.151.000 entregados por su representante legal, Javier Antonio Pérez Páez. Los denunciantes sostienen que estas contribuciones podrían haber excedido el límite permitido por la ley para donaciones individuales en campañas políticas.

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El propietario de la litografía Samat ha manifestado que imprimieron propaganda a crédito para la campaña de Cepeda, una modalidad de aporte en especie que se registra en el mismo renglón de las donaciones en los formularios del Consejo Nacional Electoral, como lo confirman esa entidad y la Misión de Observación Electoral (MOE).

Finalmente, la investigación se fundamenta en lo establecido por la Ley 1475 de 2011, que regula la financiación de campañas políticas en Colombia. Esta norma dispone que ningún aporte individual puede superar el 10 % del total de gastos autorizados, un punto central en el análisis que adelanta la autoridad electoral frente al candidato Cepeda.

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