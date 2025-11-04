Los camiones de carga que atraviesan Bogotá son los mayores contaminantes del aire de la ciudad

El transporte de carga que atraviesa la ciudad es uno de los factores más contaminantes de la ciudad según la Secretaria de Ambiente de Bogotá, Adriana Soto Carreño. Esto lo dice el informe sobre el origen y la cantidad de contaminantes y gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en la ciudad duran el 2023. Dicho informe revela que, el polvo que se levanta en las vías sin pavimentar cuando transitan los carros y el transporte de carga, son los mayores contaminantes del aire en la ciudad, de acuerdo con la funcionaría, éstas dos fuentes producen la mayor parte de las emisiones del material particualdo fino PM2.5 que contaminan el aire que respiran los bogotanos.

El informe señala que, la mayor parte de las emisiones de PM2.5 se concentran en la zona suroccidental de Bogotá, en las Localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Fontibón, donde vive el 33% de la población que habita en Bogotá. según el inventario en estas zonas, predominan la resuspensión de material particulado en vía y el transporte de carga.

El inventario de emisiones contaminantes de Bogotá muestra que, para el año 2023, las principales fuentes de material particualdo fino PM2.5 uno de los contaminantes del aire más perjudicial para la salud, son el tránsito de vehículos en vías sin pavimentar, el transporte de carga y las actividades de construcción con maquinaria amarilla. De acuerdo con el informe entregado por la Secretaria Soto Carreño, estas fuentes representan el 64,2% del total de las emisiones de PM2.5 en la ciudad y se concentran principalmente en el suroccidente de Bogotá.

De forma específica, el inventario de 2023 indica que la resuspensión de material particulado por tránsito n vía, es la fuente principal de las emisiones de PM2.5 con una participación cercana al 40% de total, de las cuales, el tránsito en vías no pavimentadas de la ciudad, concentran el 85% de las emisiones.

Así mismo la funcionaria manifiesta que, las fuentes móviles o vehículos en corredores viales, que incluyen la combustión y el desgaste de frenos y llantas, representan la segunda fuente de emisiones de material particulado PM2.5 con el 28% del total de las emisiones y el transporte de carga concentró cerca del 33% de las emisiones, seguido por los vehículos livianos y taxis con el 16% y los buses intermunicipales con el 7%

Para el año 2023, la manipulación de materiales en la construcción con el 10,2% en conjunto con la maquinaria amarilla utilizada en las obras viales con el 10,4% aportaron cerca del 20% de las emisiones de PM2.5 en Bogotá. este resultado muestra el peso del sector de la infraestructura y las obras viales, tanto por el polvo generado por los materiales como por las emisiones de combustión del diésel en las maquinas amarillas.

Aseguró Soto Carreño que el inventario de 2023, confirma la necesidad que debe tener la Administración Distrital, para realizar el mantenimiento y la pavimentación de las vías, así como el ascenso tecnológico en el transporte de carga hacia tecnologías cero y bajas emisiones. El informe también evidencia que el esfuerzo de la Alcaldía de Bogotá por transformar el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP) con vehículos de cero y bajas emisiones, ya está mostrando resultados en la mejora de la calidad del aire de la ciudad, en 2023 el SITP aportó sólo el 1,4% del total de las emisiones de PM2.5 debido a que hoy su flota cuenta con más de 1.480 buses eléctricos y para 2026 y 2027 se espera que entren a operar 680 nuevos carros con lo cual se reducirá aún más la contaminación del aire de la ciudad producido por fuentes móviles.

