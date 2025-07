- Salvavidas para los dueños de las volquetas viejas que ruedan en Bogotá

El alcalde Galán destinó $ 15 mil millones para reponer 60 vehículos con más de 20 años y esperan en 2 años cambiar 200 por eléctricos y gas para que no contaminen

Este año la Alcaldía de Galán espera reponer 60 volquetas viejas que contaminan la ciudad por tener más de 20 años de viejos y hacía el 2027 esperan lograr la reposición de 195 por tecnologías limpias.

Con una inversión de 15 mil millones de pesos, la Alcaldía de Bogotá a través de Las Secretarias de Movilidad y Ambiente, adelantaran la reposición de vehículos de carga que tengan más de 20 años de antigüedad, que circulan por la ciudad y están matriculados en Bogotá. Para llevar a cabo esta iniciativa, la Administración Distrital con estas dos entidades, abrió un fondo para la promoción del ascenso tecnológico de la carga urbana denominado (Foncarga), con lo cual se busca reducir la contaminación ambiental en la ciudad con el reemplazo de los carros viejos por tecnologías limpias.

con este fondo, la Alcaldía de Galán busca renovar unos 60 vehículos de carga liviana y volquetas rígidas de hasta tres ejes, de peso bruto igual o inferior a 10.5 toneladas por vehículos de cero o bajas emisiones para este año 2025. De acuerdo con lo manifestado por la Secretaria de Movilidad de Bogotá Claudia Díaz, la meta es reponer unos 195 carros viejos durante el Gobierno de Carlos Fernando Galán y hacía el 2035 haber renovado cerca de 600 vehículos de carga.

Este fondo fue creado en 2023 durante La Administración de la exalcaldesa Claudia López, pero no hubo los recursos suficientes para ponerlo en funcionamiento. Galán ya aseguró recursos por 15 mil millones de pesos y se abrieron las inscripciones, con el fin de beneficiar a los propietarios de estos carros antiguos con incentivos económicos no reembolsables de entre el 25% y 50% del valor del valor del vehículo nuevo de bajas o cero emisiones. Los dueños de carros que no cuenten con los dineros suficientes para de forma inmediata, la Alcaldía le financiará en otro 50% del valor del carro a través de Bancoldex.

Según la Secretaria de Ambiente Adriana Soto, en Bogotá en transporte de carga es uno de los principales contaminantes del aire en Bogotá, principalmente en zonas del suroccidente de la ciudad. De acuerdo con la funcionaria, la salida de estos 195 carros de circulación, se reducirá la contaminación ambiental en 4.2toneladas anuales de material particulado fino PM2.5 en Bogotá.

Los vehículos viejos que sean entregados por sus propietarios a la secretaria de movilidad, serán entregados a una de las dos empresas desintegradoras autorizadas por el Ministerio de Transporte, para que sean desintegrados de forma segura y vuelvan a circulara por la ciudad y se cumpla con la norma ambiental.

Pueden postularse para aplicar a este fondo, las personas Naturales y Jurídicas propietarias de hasta 3 carros de carga con más de 20 de antigüedad que estén matriculados en Bogotá, los vehículos deben estar inscritos en el RUNT y no tener ningún proceso judicial.

Las personas interesadas en cambiar sus vehículos, deben demostrar que son dueños del carro dos años antes de la postulación al fondo (Foncarga), debe estar a paz y salvo en todos los impuestos y multas de tránsito y la Alcaldía priorizará los vehículos más viejos que se postulen, cumplan con todos los requisitos, que los propietarios sean mujeres y que operen en las zonas más contaminadas de la ciudad.