Así se cocinó la elección de Andrés Santamaría como director de Asocapitales

Bogotá ganó por punta y punta, el alcalde Galán fue elegido presidente de la junta y el exdirector del Instituto Distrital de Recreación y Deporte cabeza ejecutiva

La asociación de 32 ciudades capitales llevaba casi todo el año acéfalo desde el retiro de Luz María Zapata que se dio en medio de una especial tensión con el Alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, quien esperaba su renuncia desde la posesión de los nuevos alcaldes en enero del 2023. Finalmente este jueves fue elegido por unanimidad Andrés Santamaría quien al final no tuvo rival. Llega con la experiencia entre otras, de haber sido presidente de la Federación nacional de personerías y acompañó al alcalde Carlos Fernando Galán como director del Instituto distrital de recreación y deporte desde donde dejó posesionada la marca Bogotá con el slogan Bogotá, mi ciudad mi casa con un récord de visitantes a la capital.

Carlos Fernando Galán jugó un papel de articulador y terminó siendo un ganador político que contará con alguien de su equipo en su tarea como presidente de la junta de Asocapitales en reemplazo del caleño Alejandro Eder en un momento de relaciones complicadas con el Presidente Petro.

La campaña de Santamaría fue flash y en menos de un mes logró los apoyos que necesitaba a través de una maratón de llamadas nocturnas. El punto de inflexión llegó con un fallo de tutela presentado por Luz María Zapata. El juez ordenó expedir el registro mercantil y obligó a Asocapitales a realizar la elección. El plazo vencía la semana pasada, lo que aceleró todas las gestiones. Santamaría decidió moverse rápido: contactó uno a uno a los alcaldes, en especial de ciudades pequeñas y medianas, y en ello le favoreció su condición de caleño, venir de una región.

Aunque al comienzo no aparecía como favorito, fue sumando respaldos poco a poco. El domingo previo a la elección, se dice que Éder, Galán y Fico sostuvieron un diálogo. No hubo consenso sobre la dirección: Éder permanecía indeciso y Federico Gutiérrez tenia entre sus opciones al exalcade de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán cuya elección fue anulada por el l Consejo de Estado,, mientras Galán sostuvo la carta de Santamaría.

Entrevistas personales con los alcaldes de Medellín y Cali le despejaron la ruta a Andrés Santamaría y la votación se alineó. Incluso Éder, quien había estado más distante, terminó sumándose al consenso y terminó eligiéndose un director ejecutivo por unanimidad, que le facilitará su trabajo que tiene elecciones legislativas por delante y tensión con el ejecutivo.

