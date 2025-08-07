Los arrepentidos

No todos los días se lleva un expresidente a prisión, pero haciendo cuentas hay por lo menos 10 expresidentes que se encuentran en la misma condición de Uribe

Muchos de los compatriotas que van a salir a marchar en apoyo de Uribe luego de haber sido condenado por un juez de reparto a 12 años de prisión domiciliaria, seguramente están convencidos o quizás arrepentidos de que su caso sea excepcional porque no todos los días llevan un expresidente a prisión. Probablemente el fallo de la juez que ahora revisará el Tribunal lo convertirá en un caso más particular por sus consecuencias, pero haciendo cuentas hay por lo menos 10 expresidentes que se encuentran en la misma condición en los momentos actuales, lo que no deja de ser muy significativo o arriesga a convertirse en una moda irreverente porque la dignidad presidencial no puede haberse reducido tanto en los muchos años de historia fresca del mundo.

Bolsonaro, quien apoyó férreamente a Trump, ayer le quitaron los celulares, le incrustaron un anillo de tobillo y tiene bramando a sus seguidores

La revisión de esos expresidentes que pagan cárcel o prisión domiciliaria comenzaría con la antigua mandataria de la Argentina, viuda de otro expresidente, la señora Cristina Fernández de Kitchner. Seguiría con la tanda de los tres peruanos encanados, PPK, Pedro Castillo y Ollanta Humala, lo que sí es un caso único. Pero también en ese selecto grupo de mandatarios presidenciales caídos en desgracia entrarían desde los no encarcelados pero si condenados o con orden de arresto como Yanukovich, el de Ucrania y Martinelli, el de Panamá. O los que han ido y han vuelto de su reclusión como Zuma, el de Sudáfrica o Collor de Mello en el Brasil o el mismo Lula que pasó las tres etapas y hoy gobierna a su país nuevamente luego de ser condenado, de pagar y de ser liberado. Y también en esa misma calificación el señor Razak de Malasia o el otrora venerado y respetado presidente de Francia, el señor Sarkosy o el recién llegado a la categoría, el expresidente brasileño Bolsonaro, apoyó férreamente por Trump pero a quien ayer le quitaron los celulares, le incrustaron un anillo de tobillo y tiene bramando a sus seguidores como mañana lo harán, con todo derecho, los fanáticos de Uribe.

