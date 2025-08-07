El condenado y el doble discurso de la derecha

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

VIDEO, El tópico del Profe. Álvaro Uribe Vélez, el hombre que durante décadas fue el eje de la derecha en Colombia, ha sido condenado a 12 años de prisión por manipulación de testigos y fraude procesal. Este fallo histórico no solo marca un hito en la política nacional, sino también ha desencadenado una ofensiva peligrosa por parte de la maquinaria uribista y sus aliados mediáticos contra las instituciones democráticas. ¿Realmente defienden la justicia o buscan perpetuar sus privilegios?

En esta videocolumna, se pone en evidencia cómo, mientras la derecha acusa a Gustavo Petro de dictador en potencia, guarda silencio sobre el autoritarismo de Nayib Bukele y lo ensalza como modelo político. ¿Qué revela esto sobre las verdaderas intenciones de la extrema derecha? ¿Estamos frente a una estrategia calculada que amenaza con destrozar los cimientos de nuestra democracia?

Este análisis que conecta las piezas de un panorama global en el que el fascismo moderno utiliza el miedo y la polarización como herramientas para concentrar el poder. ¡La verdad necesita ser escuchada ahora más que nunca! La democracia no es perfecta, pero es mejor cuando la defendemos.