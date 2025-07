Lo que va de Mimillo a Eder

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Mimillo Sardi, conocido históricamente como Luis Emilio Sardi Garcés, fue alcalde de Cali alguna vez, cuando los nombraban los gobernadores. Pero en ese remoto entonces, como ahora, los conductores de los vehículos han querido hacer lo que les da la gana y los planificadores públicos y privados de Cali siguen pensando que las calles estrechas de principios del siglo XX pueden dejar parquear en cualquier andén o bocacalle .

De Mimillo guardo el más grato recuerdo cuando siendo los dos concejales del Movimiento Cívico me explicó su visión pesimista sobre el futuro de Cali si después de 1978 dejaran urbanizar Aguablanca y secar las lagunas en vez de apretarles los pernos a los latifundistas que seguían engordando sus tierras desde la Plaza de Toros hasta Jamundí. Pero también guardo un inolvidable flash en la memoria cuando, cansado de la indisciplina de los caleños, Mimillo salía él mismo con sus secretarios a desinflar las llantas de los carros mal parqueados metiéndoles un chuzo a los gusanillos de entonces. Me da risa ver ahora al singular y muy atrevido secretario de Tránsito de Eder yendo con su tropa de guardas azules no solo a perseguir con saña todas las motos en que se trasporta el 70 % de los caleños sino, cepo moderno en mano, a ponérselos a las llantas de los carros mal parqueados en las calles y andenes de la capital cañera.

Meterle julepe a la construcción de un par de troncales que descongestionen la ciudad

Eder, mucho más flojo que santo en andas, no imitará a Mimillo Sardi jamás. Manda a sus subalternos a esas acciones punitivas aunque los moteros y los conductores de vehículos piensen, digan y repitan que todas esas persecuciones son cosas de Eder. El problema no son las medidas coercitivas. El macho lio es la falta de seso que han tenido las administraciones caleñas para planificar debidamente su desarrollo urbanístico y meterle julepe a la construcción de un par de troncales que descongestionen la ciudad mientras sus bisnietos consiguen plata para un metro de verdad.