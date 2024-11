Los 6 productos de Dollarcity para la piel que no valen la pena

.Publicidad.

Esta cadena de tiendas de origen Salvadoreño, desde su llegada al país en 2015, ha ganado gran popularidad gracias a la gran variedad de productos a bajos precios que comercializan. Entre las categorías se encuentran artículos de aseo, para la cocina, papelería, decoración tanto para interiores como exteriores, entre muchos otros. Hoy en día, las rutinas de cuidado facial han comenzando a ser más implementadas, por ello muchos se preguntan si los productos de Dollarcity son bueno para este fin.

El cosmetólogo y creador de contenido conocido como 'Carlos Skincare' realizó una lista de seis productos que se pueden encontrar en las estanterías de la tienda, y que solo "lastiman y dañan la piel".

El primer producto son las toallitas húmedas The Nobleman, usualmente son usadas para la limpieza facial, pero de acuerdo con el creador de contenido solo irritan la piel porque contienen mucho alcohol. Continuo con las bandidas para la nariz BACC "lastiman, irritan y dañan la zona".

Después hablo sobre la mascarilla peel-off de carbón activo, según con lo mencionado por Carlos, este tipo de productos dañan completamente la barrera de piel. Otro producto que no recibió buenos comentarios fue la mascarilla de oro, según lo comentado no es tan buena, no tiene una buena textura y no tiene mayor aporte.

el siguiente producto fue crema de SoftTouch con concha de nácar, según lo mencionado contiene un ingrediente que obstruye los poros y puede generar acné, y por último, el limpiador de pomelo es muy abrasivo y puede llegar a lastimar o irritarla piel.