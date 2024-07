Los 5 consejos para perder algunos kilos en pocas semanas

.Publicidad.

En los últimos meses, se ha puesto de moda en redes sociales lo que algunos expertos han llamado la 'dieta antiinflamatoria'; un cambio en la rutina alimentaria que, como su nombre lo indica, contribuye a reducir la inflamación crónica en el cuerpo. Y aunque el famoso médico e influencer conocido como Endocrino Rosero no se cierra a esta técnica, sus consejos si parecen contribuir a evitar este tipo de repercusiones en el cuerpo.

Tanto así, que en uno de sus videos más recientes el influencer dio cinco consejos simples que no sólo ayudan a reducir la inflamación, sino que además pueden hacer que los comensales pierdan al menos 5 kilos aplicándolas.

El enfoque del doctor Francisco Oscar Rosero Olarte (@endocrinorosero en redes sociales), sugiere que privarse de algunos deliciosos alimentos, que no son peligrosos pero que sí son potencialmente perjudiciales, ayuda a cuidar la salud de las personas. No sólo para lidiar con su tiroides, el campo en el que es experto, sino para todo tipo de mejoras en general.

¿Cuáles son las recomendaciones de Endocrino Rosero, que van en sintonía con la famosa dieta antiinflamatoria?

La primera recomendación de Endocrino Rosero es evitar el pan de trigo, sobre todo el procesado que puede tener grasas vegetales, incluso sí se trata del pan integral. Según él, los latinoamericanos no toleramos tanto el trigo y este nos produce las temidas inflamaciones.

También aconseja la eliminación del azúcar, tanto la blanca, como la morena que no suele tener tantos químicos en su tratamiento; principalmente los que tienen azúcar añadida o ultraprocesada como la gaseosa de cola. El médico destaca que tanto la panela como la miel son azúcares y que por eso recomienda evitarlas.

En cuanto a los horarios, Rosero recomienda desayunar lo más temprano posible y cenar antes de las seis de la tarde. Con este cambio, el cuerpo se convertiría en una "verdadera máquina quemagrasa".

El agua es importante, no importa si es sola o con gas; pero eso sí, según él nunca debe tener colorantes ni cualquier tipo de añadidos ultraprocesados. Ni siquiera los edulcorantes. Aunque Rosero no lo menciona, es importante recordar que muchos tienen aspartame, que en algunos casos ha sido relacionado con cáncer. Además, este líquido ayuda a controlar el apetito y no comer desaforadamente.

Por último Rosero habla de la importancia del ejercicio o de que, por lo menos, las personas hagan pequeñas caminatas después del almuerzo. Según él, tan sólo 20 minutos son bastante beneficiosos para cuidar el páncreas.

Ojo, antes de terminar el video Rosero aclara que si bien estos consejos son un buen comienzo, la idea es que el cambio sea evolutivo. Por ejemplo, que la caminata cada vez sea más larga y ojalá que con el tiempo incluya algo de trabajo con "pesitas".

"Recuerda que no tienes que dejar que comer frutas, arroz, frijoles", remarca el doctor en los últimos segundos.