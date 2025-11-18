Los 5 centros comerciales en Bogotá que ya encendieron la navidad con shows, regalos y más

Aunque han pasado apenas unos días desde que terminó octubre, el comercio se activó de inmediato para darle paso a la Navidad. Es cada vez más común ver tiendas, vitrinas y espacios completamente decorados, casi como si noviembre fuera solo un anexo del último mes del año. En medio de esta anticipación, cinco centros comerciales en Bogotá ya le dieron la bienvenida a una de las épocas más felices, abriendo espacios para los visitantes que quieren empezar a vivir el ambiente navideño desde ya. Le contamos cuáles son y qué encontrará en cada uno.

Estos centros comerciales en Bogotá ya encendieron la Navidad

Regalos, luces, buñuelo y natilla están a la vuelta de la esquina. Aunque apenas estamos a mitad de noviembre, da la sensación de que ya entramos de lleno en diciembre. Una prueba clara son los centros comerciales que encendieron sus alumbrados y dejaron todo listo para recibir a miles de visitantes durante estas semanas. Entre ellos está el Centro Comercial El Edén.

El evento de El Edén para navidad.

Este enorme complejo, ubicado sobre la avenida Boyacá cerca de la calle 13, abrió su espacio Merry Circus Edén, un lugar temático al que las familias pueden ingresar desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Para disfrutarlo, los visitantes solo deben presentar una factura con una compra superior a $50.000. Y aunque este es uno de los primeros en encender la Navidad, la lista apenas comienza.

Otro que ya se sumó a la temporada es Portal 80, que inauguró su iluminación y abrió un espacio pensado especialmente para los amantes de la Navidad: La Casita de Santa. Allí, los visitantes podrán recorrer la sala del icónico personaje, disfrutar de galletas y conocer el taller donde, simbólicamente, se fabrican los regalos. A esta iniciativa se suma también Parque La Colina, que encendió su alumbrado el pasado 8 de noviembre.

En este último, los visitantes encontrarán varios spots para fotografías con Santa, además de shows durante los fines de semana y descuentos especiales propios de la temporada decembrina, que oficialmente aún no empieza. La lista continúa con Multiplaza, que junto a El Edén destaca por su imponente árbol de más de 15 metros de altura. Allí también habrá espectáculos en vivo, obras de teatro y otras actividades festivas.

Finalmente está Titan Plaza, que este año decidió enfocarse en la solidaridad y regalará miles de obsequios a niños de treinta fundaciones. En este centro comercial, la Navidad ya está activa y los visitantes pueden disfrutarla desde ahora.

Aunque también hay otros lugares en Bogotá que ya se sumaron a las celebraciones —como Unicentro de Occidente, Bulevar y varios más—, lo cierto es que en 2025 la Navidad llegó antes de tiempo. Y miles de bogotanos no podrían estar más felices con esta anticipada temporada.

