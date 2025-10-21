En el podcasts de la periodista Carolina Araujo, el chileno se refirió a su paso por el reality, también habló de su separación y otras cosas de su vida privada

“El 95% de las cosas que uno come en Máster Chef son malas”, confesó el chef Christopher Carpentier. El cocinero, quien participó en las primeras cinco temporadas del programa, abrió su corazón sobre los 11 años que estuvo como jurado en televisión durante el pódcast Realidades Ocultas de la presentadora colombiana Carolina Araújo.

En la conversación, Carpentier habló con sinceridad sobre su vida en Colombia, la ruptura con su expareja y su salida de la pantalla chica. Cuando la entrevistadora le preguntó si existía una diferencia entre la cocina para televisión y la cocina del día a día, el chef respondió que no, que en cualquier contexto la comida debía saber bien. En ese momento, ambos recordaron su paso por el programa de RCN y compartieron anécdotas sobre la calidad de los platos que se presentaban en el concurso.

Entre risas, Carpentier comentó que sentía como si estuviera cumpliendo una cadena perpetua, ya que la mayoría de las preparaciones no eran buenas. Mencionó incluso un episodio de la final de Máster Chef 2023 con el participante Adrián Parada. “Nos tocaba elegir un ganador, pero todo estaba malo. Imagínate que Adrián presentó un cordero crudo. Lo cortamos por la mitad y todavía hacía ‘beeee’ el animal”, recordó entre carcajadas.

El chef reconoció que en muchas ocasiones debía escoger entre malos platos, la opción menos deficiente. Aun cuando ninguno alcanzaba el nivel esperado para una competencia de ese tipo, mantenía la convicción de que la comida debía cumplir con temperatura, sabor y presentación adecuados.

En otro momento de la entrevista, relató que llegó a intoxicarse con una salsa de ajo preparada por un concursante, lo que lo obligó a guardar reposo durante dos días. A pesar de todo, afirmó que este tipo de situaciones son parte de los riesgos que asume un juez en un reality, ya que entiende que los participantes son personas comunes que están aprendiendo a cocinar.

Carpentier también habló sobre la fama, un tema que asume con serenidad. “Para mí la fama es un resultado de algo bueno. Por eso le digo a la gente que trabaja en esto y se queja de las fotos o de quienes los detienen para saludarlos, que por eso les pagan lo que les pagan. Este trabajo es de tiempo completo. Si alguien te pide una foto, es una muestra de cariño. Esa persona piensa ‘wow, tengo una foto contigo’”, explicó.

Sobre su salida del programa, contó que fue consecuencia de un cansancio general. Era una etapa difícil en la que también atravesaba su divorcio. “Ya no tenía ganas ni motivación. Físicamente estaba agotado, levantaba apenas caminando. Emocionalmente estaba destruido. Me divorcié, tuve una parálisis y me pregunté qué quería hacer con mi vida”, confesó.

Hoy, el chef Christopher Carpentier continúa al frente de su restaurante iLatina, donde ofrece clases de cocina y coctelería, además de colaborar con marcas como Electrolux, Power XL, D1 y Mac Pollo.

