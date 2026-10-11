- Un colegio de Armenia, otro del sur de Bogotá y uno de Barranquilla están en el selecto grupo de los mejores del país

Con pocos alumnos y sin celulares, así fue que siete colegios lograron la máxima categoría D1 tras un desempeño sobresaliente en las pruebas Saber 11

Cada año, miles de bachilleres presentan el examen Saber 11 en Colombia, pero llegar a la cumbre y mantenerse allí es una hazaña reservada para muy pocos. La consultora Sapiens Research reúne en su escalón más alto, la D1, a los colegios que no solo consiguen la máxima calificación del Icfes de forma ininterrumpida, sino que sostienen un rendimiento sobresaliente año tras año. De más de 14.700 colegios analizados únicamente siete lograron meterse en este selecto grupo.

El gran protagonista de fue el Gimnasio Contemporáneo de Armenia. Este colegio del Quindío dio el gran salto y se convirtió en el único nuevo integrante en ingresar a la categoría D1. En el calendario B lograron un promedio de 397 puntos sobre 500, el más alto de todo el país. Al frente del colegio está, Juan Fernando Montañez, que ha encontrado la clave de la excelencia académica en salones con pocos alumnos, tutorías personalizadas y nada de teléfonos celulares durante las clases.

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En la costa Caribe, el Colegio Boston Internacional de Barranquilla volvió a demostrar su nivel académico. Con una media de 386 puntos en la prueba de Estado, el plantel ratificó su lugar en la cúspide. Guiado por su rectora, Luz Danys Reyes Castro, el colegio ya había hecho noticia al devolverle a Barranquilla el primer lugar nacional tras una sequía de más de cinco décadas, apoyado en un bilingüismo riguroso y una estricta disciplina.

Una de las historias más llamativas de este grupo ocurre al sur de Bogotá, en plena localidad de Tunjuelito. Allí funciona el Liceo Campo David, una institución que rompe con la idea de que la excelencia académica solo pertenece a los colegios de matrículas millonarias. Con estudiantes que provienen en su gran mayoría de estratos uno, dos y tres, el colegio alcanzó una media de 386 puntos en el examen. Su fórmula combina una planeación milimétrica de metas, entrenamiento diario en lectura crítica y un acompañamiento constante a cada alumno.

El cuadro de la categoría D1 lo completan cuatro referentes del país: el Colegio Bilingüe Diana Oese de Cali (con 395 puntos), el Colegio Bilingüe Divino Niño de Bucaramanga (con 387 puntos), el Colegio Nuevo Cambridge de Girón (con 383 puntos) y el Colegio Anglo Americano de Bogotá (con 378 puntos).

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