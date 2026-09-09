Las 10 más grandes constructoras del país se preparan para la reconstrucción tras el terremoto

En el grupo de las más grandes como Amarilo y Marval, otras menores con presencia regional capaces de levantar rápido las viviendas destruidas

Las grandes empresas colombianas constructoras de vivienda están llamadas a liderar la reconstrucción de las regiones afectadas por el reciente terremoto. El presidente Abelardo de la Espriella las convocó para articular con el Estado la estrategia de recuperación, luego de que el balance oficial revelara un saldo de 10.677 viviendas destruidas y 65.841 con averías.

Dentro de las diez compañías principales por ingresos, que serían las llamadas a responder la petición presidencial, únicamente Jaramillo Mora tiene su sede en el suroccidente colombiano, en Cali. Otras seis se ubican en Bogotá (Amarilo, Constructora Capital Bogotá, Urbanizadora Marval, Constructora Bolívar Bogotá, Constructora Colpatria y Prodesa), dos más en Medellín (Constructora Capital Medellín y Arquitectura y Concreto) y una última en Bucaramanga (Marval).

El anuncio a las empresas constructoras fue hecho el pasado jueves 13 de agosto, en el Palacio de San Carlos. Allí, el presidente Abelardo De La Espriella presentó con Minvivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, el plan para vincular a las constructoras privadas a la reconstrucción.

Ese día, el Gobierno anunció subsidios, ayudas empresariales y equipos técnicos para definir qué viviendas deben repararse o reconstruirse. De La Espriella señaló que la magnitud de la tragedia exige trabajar con el sector privado.

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Una billonaria y larga reconstrucción

El gobierno nacional calcula que la reconstrucción demandará hasta $40 billones y tomará entre cinco y seis años, lo que pondrá a prueba la capacidad financiera, técnica y operativa de los constructores. Precisamente, las empresas líderes en ventas de vivienda en el país son las indicadas para responder el llamado presidencial ya que cuentan con la capacidad requerida para ejecutar obras a gran escala de manera oportuna.

Durante 2025, cuatro de estas empresas superaron el billón de pesos en ingresos operacionales: Amarilo, Marval, Constructora Capital Bogotá y Jaramillo Mora Constructora. En el rubro de utilidades netas, el panorama es diferente: las firmas que sobrepasaron los $100.000 millones en ganancias fueron Constructora Capital Bogotá, Marval, Constructora Capital Medellín, Jaramillo Mora Constructora y Arquitectura y Concreto.

Tras el sismo del 10 de agosto de 2026, compañías como Constructora Capital, Amarilo, Prodesa y Marval se sumaron a las iniciativas gremiales de solidaridad nacional para desplegar planes de respuesta, valoración técnica y apoyo en las zonas impactadas.

De acuerdo con el reporte emitido por Fasecolda con corte al 7 de septiembre, el valor asegurado correspondiente a los siniestros reportados alcanza los $3,7 billones, afectando a 451 municipios repartidos en 31 departamentos. Valle del Cauca encabeza el listado de reclamaciones con 28.201 casos, seguido por Risaralda con 14.755, Quindío con 8.158, Antioquia con 5.847 y Caldas con 3.998. Balances locales señalan que tanto en Cali como en Pereira la reconstrucción requerirá inversiones cercanas a los $10 billones en cada ciudad.

Inicio de proceso de demolición

Antes de empezar la reconstrucción por parte de las grandes constructoras colombianas y el Estado, son necesarias las demoliciones de edificios que ya no podrán ser recuperados. La alcaldía de Cali comenzó oficialmente dichos trabajos de demolición controlada en las estructuras seriamente comprometidas por el terremoto.

Las labores se efectúan mediante el uso exclusivo de maquinaria pesada, como excavadoras equipadas con martillos demoledores, descartando el empleo de explosivos o implosiones para salvaguardar los inmuebles colindantes. Asimismo, el municipio asumió la retirada segura de escombros para controlar el riesgo y proteger la seguridad pública.

Las intervenciones en Cali iniciaron en el Edificio María Mercedes Lloreda, ubicado en el sector de Cuarto de Legua, dentro de una fase inicial que abarca la demolición de 11 inmuebles dictaminados como irrecuperables bajo la supervisión del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira dio paso a los derribos a mediados de agosto tras completar los diagnósticos estructurales. Los trabajos comenzaron en los puntos críticos del centro de la ciudad, enfocándose en el sector de la calle 24 con carrera 7 y las inmediaciones del Parque El Lago.

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