Las 4 ciudades colombianas con los peores trancones que pusieron al país en un penoso ranking mundial

Según un ranking, Colombia es el país con el peor tráfico de Sudamérica, y tiene cuatro ciudades en el top 20 de las ciudades con peor tráfico del mundo

Los trancones en Colombia se han apoderado de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las cuatro ciudades que clasificaron en el ranking internacional que midió las ciudades con peores índices de movilidad.

El reporte TomTom Traffic Index 2025, correspondiente a los datos consolidados el año anterior, evaluó niveles de tráfico, velocidad promedio y horas perdidas en trancones en cientos de ciudades del mundo, y Colombia terminó como el país más congestionado de Sudamérica.

Ranking global de trancones: las cifras que deja el informe 2025

A nivel mundial, las ciudades que lideran el listado son Ciudad de México y Bengaluru, en India, donde los conductores pueden perder hasta 180 horas al año en el tráfico y registran velocidades promedio cercanas a los 17 kilómetros por hora.

Top 9 de ciudades con peor tráfico en el mundo, según el ranking TomTom Traffic Index 2025.

En el caso colombiano, Bogotá se ubicó en el séptimo lugar global. La capital registró una velocidad promedio de 18,9 kilómetros por hora, mientras que, en hora pico, recorrer 4,7 kilómetros puede tomar 15 minutos. Según el informe, los conductores bogotanos perdieron 117 horas al año atrapados en congestión.

Medellín apareció en el puesto 12 del ranking mundial. La capital antioqueña alcanzó una velocidad promedio de 20,7 kilómetros por hora y reportó 153 horas perdidas al año por conductor. Durante los periodos de mayor tráfico, el avance promedio es de 4,4 kilómetros en 15 minutos.

Cali se ubicó en la posición 13. En la capital del Valle del Cauca, los conductores pierden 138 horas al año en trancones y la velocidad promedio es de 20,6 kilómetros por hora. Estas cifras la mantienen dentro del grupo de las 15 urbes más congestionadas del mundo.

Aunque no quedó dentro del top 15, Barranquilla también apareció en el listado global en el puesto 19. Allí, recorrer 10 kilómetros puede tomar 36 minutos y los conductores pierden 162 horas al año en congestión.El informe analizó más de 3,65 billones de kilómetros de datos de viajes a nivel mundial.

Las mediciones incluyen tiempos de desplazamiento, velocidad promedio y comportamiento en horas pico, información utilizada por autoridades y planificadores urbanos para dimensionar el impacto del tráfico en la vida cotidiana.

