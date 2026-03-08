- ¿Qué está pasando en el Museo de Arte Moderno de Bogotá que unió a 170 artistas y empleados a levantar sus criticas?

La exdirectora del periodico El Colombiano, Martha Ortiz, tomó las riendas hace dos años y no ha podido encausar la entidad de arte moderno más importante del país

El principal museo de arte moderno de Bogotá y del país, vive horas difíciles por cuenta de los reclamos, quejas y denuncias en contra de su directora. La institución, fundada por Marta Traba en 1962, atesora colecciones imprescindibles para entender el desarrollo del arte en Colombia durante el siglo XX. Hoy funciona con recursos privados y públicos y está en el ojo del huracán.

En 1965 el MAMBO tuvo su sede en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia.

La decisión del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) de despedir al experimentado curador y jefe de arte, el italiano Eugenio Viola, fue la gota que rebosó la copa de la crisis que ha venido enfrentando el museo desde hace dos años en los que la directora, la antioqueña Martha Ortiz Gómez, antes que encontrarle salidas ha profundizado. Ella llegó al cargo sin experiencia en el mundo de las artes tras ser la directora del periódico El Colombiano, de propiedad de su familia Gómez Martínez, por varios años.

Frente a la salida de Viola, 170 artistas, curadores y otras personalidades del mundo cultural se unieron para reclamarle al MAMBO una explicación pública, clara y argumentada por el despido de quien ya llevaba siete años ampliando la proyección internacional del museo.

Estos reclamos llegan en medio del escándalo que desató la contratación de Felipe Hernández Parias, pues supuestamente se violaron los protocolos de una convocatoria abierta, lo cual, de ser cierto, sería un caso de tráfico de influencias.

Según la investigación hecha por la revista Papel, el MAMBO buscaba un coordinador de diseño. Para tal fin, se habilitó un enlace de inscripción donde los interesados, entre ellos Felipe Hernández, cargaron sus hojas de vida. Por falta de experiencia, Hernández fue descartado en el primer filtro del proceso.

A pesar de esto, el 25 de julio de 2024, Martha Ortiz, actual directora del MAMBO, quien fue escogida para ocupar el cargo tras el retiro de la experimentada Claudia Hakim, dio la orden por WhatsApp, según revelaciones de la revista Papel, de que Hernández fuera asignado en el cargo, sin explicación alguna.

Mientras tanto, María Claudia Parias, madre de Felipe Hernández Parias y actual directora de IDARTES, entidad con la que el MAMBO mantiene una estrecha relación mediante jugosos contratos que suman $ 2.446 millones en los últimos años, aseguraba que su hijo se había ganado el concurso. Sin embargo, Hernández no tuvo cómo sostener la transparencia de su contratación y se retiró el 22 de enero de 2026.

La controversia por la contratación de Hernández y el despido de Viola se suman al retiro sistemático de al menos 19 empleados del MAMBO en el último año. El deterioro del ambiente laboral desde que llegó Martha Ortiz a la dirección del museo ha sido una situación en la que coinciden todos los funcionarios que han salido y fue un llamado de atención sobre esta situación hecho por Viola lo que ocasionó el enfrentamiento con la directora que provocó la solicitud de su retiro.

La supuesta crisis financiera a la que Martha Ortiz no ha encontrado salida

A esto se suma la aparente crisis financiera en la que se encuentra el MAMBO. Se rumora que el dinero que Hakim le dejó al museo como colchón para soportar imprevistos fue gastado en el primer año de gestión de Martha Ortiz.

Adicional a esto, una exfuncionaria del museo le contó a El Espectador que no se sabe de dónde salen los $ 200 millones de mensuales que necesita la institución para mantenerse, pues lo que le dan la Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura solo alcanza para cubrir una cuarta parte del total. Se supone que una tarea prioritaria de la directora es encontrar alternativas de financiación como ocurre con ejemplos como la famosa Gala MAMBO, una elegante fiesta anual donde se recaudan fondos y buscan donaciones.

Ambas cosas no han salido bien bajo la nueva dirección que es poca la información que suministra sobre la realidad económica del importante museo. Aunque en la anterior dirección el tema financiero era abierto y transparente, a pesar de tratarse de una entidad privada, con la nueva dirección todas las cifras se volvieron crípticas.

Martha Ortiz es sobrina de Ana Mercedes Gómez a quien reemplazó en la dirección de el diario El Colombiano en el 2012.

Frente a estas acusaciones, la directora del MAMBO tras un mes de silencio dijo que el Museo se encuentra en una situación estable financieramente y avanza hacía un proceso de fortalecimiento con la constitución de MAMBO para siempre, un fondo de reserva para evitar que el Museo dependa financieramente de las fluctuaciones del mercado, el cual será lanzado el 10 de marzo, según la directora.

Con relación a la salida de Viola, el Museo respondió que la decisión se dio producto de no alcanzar un acuerdo con el curador respecto a temas operativos y asignación de recursos del área curatorial. Por último, aseguraron no tener conocimiento de conductas constitutivas de maltrato laboral dentro del Museo.

Por el momento, la junta directiva compuesta por Mauricio Gómez de la Torre, como presidente de la junta y Sonia Villanueva; Lía Gantz; Camilo de Narváez; Camilo Jaramillo; María Paz Gaviria, directora de ARTBO, quienes han respaldado a la directora y respondieron por la salida de Viola y las denuncias de acoso laboral.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..