- Trump arma alianza militar en este continente contra los carteles de la droga

17 países latinoamericanos, sin Colombia y 4 más, hacen parte Escudo de las Américas que creó en Miami, en la lucha antidroga que pasaría a la acción armada

El presidente estadounidense Donald Trump no tardó mucho tiempo en dar contenido a su iniciativa del Escudo de las Américas.

En la primera reunión con el grupo de gobernantes de derecha de países latinoamericanos y del Caribe anunció que se establecerá una coalición militar hemisférica para el combate al narcotráfico.

El magnate conservador agregó que ya 17 países se han comprometido a unir fuerzas en esta coalición, que podría trasladar el combate al tráfico de drogas del terreno policial y de inteligencia al de la lucha armada.

"La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestros ejércitos. Tenemos que usar nuestro ejército. Tienes que usar tu ejército", insistió Trump.

El presidente citó la experiencia de la coalición que Estados Unidos lideró para enfrentar al grupo Estado Islámico en Oriente Medio: "Ahora debemos hacer lo mismo para erradicar los carteles en casa".

El anuncio está alineado con el enfoque que Estados Unidos ha mantenido desde septiembre de 2025, cuando con una enorme acumulación de fuerzas navales inició una serie de bombardeos contra las que ese Gobierno considera son narcolanchas, que ya ha dejado más de un centenar de víctimas.

Coincide también con la audaz operación que fuerzas Delta del país norteamericano llevaron a cabo el 3 de enero para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, que ahora deben responder ante un tribunal de Nueva York por acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

Trump ha intentado contrarrestar la influencia en la región de varios de los grandes antagonistas de su país, como China, Rusia o Irán.

América Latina ha alcanzado cifras récord en su relación comercial con China, con 518.000 millones de dólares intercambiados en 2024 y 120.000 millones en préstamos a gobiernos de todo el hemisferio, según cifras de Ryan Berg, director del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Esa ofensiva contra la influencia china ya se mostró en los primeros días del Gobierno de Trump, cuando presionó a Raúl Mulino, presidente de Panamá, a que cortara nexos con una empresa con sede en Hong Kong que había obtenido un contrato para operaciones en el Canal de Panamá.

La única vía contra los carteles

Durante su participación en la instalación del Escudo de las Américas, Trump identificó a México como "el epicentro de la violencia de los carteles", aunque reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum como una "muy buena persona" con una "hermosa voz".

También pidió ayuda a los mandatarios invitados en la lucha contra el narcotráfico, pero les advirtió entre risas que "no voy a aprender su maldito idioma".

El encuentro inaugural reunió a los presidentes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá y Paraguay, la primera ministra de Trinidad y Tobago y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, que está a tres días de su toma de posesión.

Todos estos líderes comparten la visión del magnate republicano en economía, seguridad y migración, y los mandatarios de Ecuador, Daniel Noboa, y de El Salvador, Nayib Bukele, ya han hecho alianzas con Trump, bien sea para operaciones conjuntas contra grupos irregulares o para apoyar sus políticas migratorias.

"Es una gran parte del mundo, pero para llenar ese enorme potencial, debemos romper con el control de los cárteles, las bandas criminales y las horribles organizaciones dirigidas por, en algunos casos, animales absolutos y liberar verdaderamente a nuestra gente", afirmó Trump durante el discurso ante sus pares.

No está claro cuáles serían los otros países dispuestos a unirse a la fuerza militar conjunta anunciada por el mandatario estadounidense, y si ésta incluiría también a México y a Venezuela.

Trump destacó el restablecimiento de relaciones diplomáticas con este último país, y señaló que la medida implica un reconocimiento al Gobierno de Delcy Rodríguez.

El presidente estadounidense anunció como la enviada especial de su país al Escudo de las Américas a la recién destituida secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, que salió el gabinete luego de dos encendidas audiencias ante los Comités Judiciales del Senado y la Cámara de Representantes.

¿En conversaciones con Cuba?

Trump aprovechó el encuentro con líderes regionales para asegurar que el Gobierno de Cuba había entrado en conversaciones directas con el secretario de Estado Marco Rubio y con él mismo.

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es ahora. Tendrá una gran vida nueva, pero está en sus últimos momentos de vida tal como es", afirmó el mandatario, quien agregó que espera "con entusiasmo el gran cambio que pronto llegará" a la isla.

Estados Unidos ha mantenido un fuerte asedio energético sobre La Habana, a la que no ha permitido recibir suministro de petróleo desde que capturó a su principal socio regional, Maduro.

"Yo pensaría que un acuerdo con Cuba se haría muy fácilmente, pero durante 50 años he estado oyendo hablar de Cuba; desde que era un niño pequeño escuchaba sobre Cuba", recordó Trump.

