- El holandés que cambió Europa por Colombia y terminó creando uno de los mejores quesos del mundo

Llegó por una práctica académica, se quedó por el campo colombiano y hoy su queso artesanal supera a miles de competidores en los premios más importantes del sector

Hace poco más de un mes, en medio de una competencia feroz que reunió a más de 5.000 quesos de 46 países, una pequeña quesería ubicada en Guatavita logró lo impensable: HolaAndes se llevó el oro en los World Cheese Awards 2025. El reconocimiento no solo puso su nombre en el radar mundial, sino que volvió a demostrar que Colombia empieza a jugar en las grandes ligas de la gastronomía internacional. Detrás de ese galardón hay una historia que cruza continentes, tradiciones centenarias y una decisión de vida poco común. Su creador, Tobías Rijnsdorp, es un neerlandés que dejó Europa para encontrar en el campo colombiano su verdadera vocación.

Pensar que un joven proveniente de los Países Bajos decidiera emprender en Colombia podría parecer extraño. Sin embargo, para Tobías la idea empezó a tomar forma mucho antes de que HolaAndes existiera. Cuando aún era estudiante, notó que el queso tradicional de su pueblo tenía el potencial de conquistar paladares fuera de Europa. El plan tardó años en materializarse, pero finalmente encontró en Guatavita el lugar ideal para echar raíces. Hoy, HolaAndes no solo produce queso artesanal, sino que abastece a restaurantes reconocidos y clientes exigentes en distintas ciudades del país.

El camino no fue inmediato ni sencillo. El 2023 marcó un punto clave para la empresa, pero Tobías siempre tuvo claro hacia dónde quería llevar su producto. HolaAndes no nació para competir en volumen ni en precios bajos, sino para ofrecer un queso con identidad, historia y técnica. La receta que utilizan proviene directamente de su tierra natal y ha sido adaptada cuidadosamente al contexto colombiano, logrando un equilibrio que hoy es su sello distintivo.

Así nació la ideal del holandés Tobías Rijnsdorp de emprender con su queso

Para entender el origen de HolaAndes hay que volver a Gouda, el pueblo holandés del que proviene Tobías y que es mundialmente conocido por su queso. Allí se produce una receta artesanal que data de 1847, una tradición con más de un siglo de historia. Curiosamente, en 2013 ese sabor aún no era ampliamente conocido en Colombia.

Durante ese tiempo, Tobías realizaba sus prácticas en el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), experiencia que le permitió conocer de cerca el potencial del campo colombiano, pero también sus retos. En una visita informal, decidió compartir el queso de su pueblo con algunos amigos. La reacción fue inmediata: el sabor sorprendió y una simple pregunta —“¿por qué no lo vendes aquí?”— sembró la semilla de lo que vendría después.

Nace HolaAndes, la marca de queso artesanal de la tierra del neerlandés

Tras terminar sus prácticas, Tobías regresó a Europa, pero Colombia ya estaba en su mente. Antes de lanzarse al vacío, trabajó en una reconocida cervecería en su país y se dedicó a aprender, con rigor, el arte de producir el queso Gouda. Cada momento libre lo invertía en perfeccionar la técnica que luego traería a este lado del mundo.

El proyecto tomó forma definitiva cuando se unió a la cooperativa COLEGA de Monquentiva, en Guatavita. Aunque era apenas el comienzo, esa alianza permitió darle vida a HolaAndes. El emprendimiento contó además con apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda, que brindó asistencia técnica, y con un fondo que facilitó la importación de maquinaria desde Europa. Aun así, los primeros años fueron difíciles.

En entrevista con El Espectador, Tobías confesó que en 2018 estuvo a punto de abandonar el proyecto. Los ingresos no alcanzaban y la presión económica era asfixiante. Sin embargo, persistió. Un año después, logró estabilizar la empresa y empezar a ver los frutos de su apuesta.

El reconocimiento internacional de esta quesería líderada por un holandés

El reconocimiento internacional llegó con fuerza. HolaAndes obtuvo premios en los World Cheese Awards de Gales en 2022 y Noruega en 2023, pero el galardón de 2025 marcó un antes y un después. Ganar el oro en una competencia de ese nivel consolidó a la quesería como una de las más destacadas de América Latina y reafirmó que la combinación entre una receta europea y materias primas colombianas podía competir de tú a tú con los grandes productores del mundo.

Hoy, los quesos de HolaAndes llegan a Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali y San Andrés, abasteciendo restaurantes de alto nivel y tiendas gourmet. También realizan envíos a domicilio en todo el país. Lo más llamativo es que, detrás de cada pieza, hay una historia que empezó en un pequeño pueblo holandés y encontró en las montañas de Guatavita el lugar perfecto para reinventarse.

