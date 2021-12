Los 23 mil millones que Yaneth Giha le dejó amarrados a la Mineducación María Victoria Angulo

.Publicidad.

Desde cuando la barranquillera Yaneth Giha regresó de Londres con su cartón de estudios de guerra en el prestigioso King's College, tuvo claro que lo suyo era el sector defensa. Y más en el 2003 cuando la política de Seguridad Democrática estaba en furor y el país entero acompañaba al recién posesionado Álvaro Uribe Vélez en su combate a la guerrilla de las Farc. Se situó bien. Entró a la división de Fuerzas Militares de Planeación Nacional, dirigida por Andrés Soto, entonces un lugar clave desde donde se planeaba y organizaba el presupuesto con el cual se acentuaría la persecución a las Farc. Tras la crisis en el primer año de seguridad democrática que condujo a la salida de Marta Lucía Ramírez con remezón incluido en la parte administrativa del Ministerio de Defensa, Soto fue nombrado viceministro del entrante ministro, el empresario paisa Jorge Alberto Uribe. Giha, sin embargo, se movió de cartera y logró acomodarse en el Ministerio de Educación como asesora del viceministro Javier Botero y con Cecilia María Vélez como cabeza de la cartera. Un paso breve que a la postre le sería útil en su caminar burocrático.

Pero su futuro estaba al lado de Juan Manuel Santos, a quien había conocido también en los teje manejes del partido de la U. Recién nombrado Santos ministro de Defensa en 16 julio del 2006 no dudó en buscar a Giha para nombrarla directora de Planeación y Presupuesto del ministerio. Lo acompañó los tres años y aunque no logró acomodarse con el nuevo jefe, Gabriel Silva, el amigo recomendado por Santos para asumir las riendas de defensa, no perdió de vista a Juan Manuel Santos a quien acompañó en la campaña que lo llevó a la Presidencia el 7 de agosto de 2010. El nuevo ministro Rodrigo Rivera no tuvo chance de escoger el nombre de quien sería su viceministra que llegó de la Casa de Nariño. Yaneth Giha. Cambiaron los ministros, pero Giha permaneció. Sin embargo, para el segundo tiempo de Santos, la decisión presidencial viró en otra dirección, ajena a su trayectoria. La nombró en 2014, para sorpresa de la comunidad académica, Directora de Colciencias. Permaneció dos años hasta que nuevamente el Presidente le definió un nuevo rol: ser la Ministra de Educación, cargo en el que se posesionó oficialmente el 15 de noviembre de 2016.

El respaldo presidencial fue de nuevo total, con la posibilidad de seguir interviniendo en Colciencias como lo demostró a la hora de sacrificar a quien había sido escogido por concurso de méritos, el científico César Ocampo, para lograr el nombramiento de quien había sido su escudero en la institución Alejandro Olaya, un economista paisa que se empoderó con un cuestionado decreto que le otorgó el manejo de la contratación incluso antes de llegar a la dirección.

Fueron solo 16 los meses de la barranquillera en el Ministerio, suficientes nuevamente para reinar a su amaño con el respaldo presidencial. Llevó la práctica aprendida en Colciencias de realizar convenios interinstitucionales o contratos con entidades mixtas para asegurar agilidad en la ejecución presupuestal, sacándole el quite a la Ley 80. En el Ministerio de Educación escogió para el convenio la pequeña productora Telecafé en el eje cafetero con la que comprometió $ 23 mil millones, el 4 de enero de 2018, recursos que le dejaría amarrados a quien la sucedería del presupuesto de ese año, que sería ejecutado por el nuevo gobierno. La campaña electoral estaba en marcha, ad portas de la primera vuelta presidencial.

Pero esto no fue todo. Telecafé, con Gloria Beatriz Giraldo Hincapié en la gerencia, dejó a su vez escogida la Operadora Logística que se encargaría de su ejecución: Pubblica. La modalidad del contrato fue el de contratación directa para la administración delegada de recursos para la realización de actividades de movilización y operación logística de eventos del ministerio. Con la decisión de Giha sobre un presupuesto fresco que los nuevos gobernantes habrían previsto poder armonizar a sus propuestas de campaña, la Ministra María Victoria Angulo, que se posesionó el 7 de Agosto quedó con las manos atadas. ¿Qué motivó la decisión apresurada de Yaneth Giha? ¿Por qué no comprometió el presupuesto en un menor cuantía, a sabiendas que a duras penas contaba con tres meses para ejecutar, cuando ya estaría en el cargo el nuevo jefe de cartera? ¿Por qué la escogida fue esta pequeña productora de televisión regional cuando estaban en juego $23 mil millones? Y por qué tantos recursos para eventos y actividades logísticas, frente a las grandes urgencias del sector educativo en el país? Yaneth Giha se fue del cargo con estas respuestas pendientes y pasó al sector privado, directo a ser presidente de Afidro, el gremio que congrega a las compañías farmacéuticas, de un cargo Investigación y desarrollo establecidas en Colombia, colocándose al otro lado de la mesa, decidida a defender los intereses del sector privado frente al gobierno, esta vez del presidente Duque.