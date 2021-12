Los 2000 jóvenes que ven en María Fernanda Cabal la salvación de Colombia

.Publicidad.

En Colombia, dos mil jóvenes sufren las secuelas de un desamor desde que el Centro Democrático dio a conocer los resultados de su encuesta para escoger el candidato presidencial que representará al uribismo en 2022. La elección de Óscar Iván Zuluaga los tomó por sorpresa, daban por sentado que la ganadora sería la senadora María Fernanda Cabal. Desde hace siete meses, alistaban baterías para apoyar su candidatura, la siguen, la admiran y en su honor se hacen llamar Jóvenes Cabal. El nacimiento de esta comunidad data en el Paro Nacional (2021), las locuciones de Cabal en plenarias del Senado despertaron el interés de estos muchachos que se identificaron de inmediato con su radicalidad a la hora de recuperar la seguridad.

Al primer recorrido de Oscar Iván Zuluaga en Bogotá que inició en Ciudad Bolívar y culminó en San Andresito de la 38, los Jóvenes Cabal no asistieron, tampoco lo harán en ningún evento hasta que se recuperen de la tusa de no tener a la senadora como única candidata presidencial del Centro Democrática. Guardarán silencio hasta que no sepan cuál será la próxima movida de Cabal, pero no darán el brazo a torcer, aspiran a que encabece la lista al Senado, y si decide renunciar, se irán con ella.

A estos jóvenes no los mueve el Centro Democrático, pocos mencionan o hacen referencia a su máximo líder Álvaro Uribe, no emanan ese respeto que sienten los viejos militantes del uribismo, a esto se suma que desvirtúan la gestión del presidente Duque. Los mueve el discurso de Cabal, lo consideran desparpajado, desinhibido y real, los atormenta la inseguridad y apoyan el porte legal de armas, así algunos no hayan cumplido los 18. Hay dos mil Jóvenes Cabal en Colombia, un adolescente de 13 años en Bello, Antioquia es el menor mientras que una joven de 26 años, estudiante de economía de los Andes, es la mayor del movimiento que como si se tratará de un fortín político tiene coordinadores a nivel departamental, distrital y local.

Camilo Moreno, de 17 años, se acaba de graduar de bachillerato, pero milita en el Centro Democrático desde los 15 años. Su familia es de Girardot, Cundinamarca, pero a diferencia de él, no son uribistas, probablemente es el primero en la familia en serlo, su papá es un comerciante afín con el partido Liberal. Sergio Prieto, cabeza de lista de la Localidad de Teusaquillo en los Consejos Municipales de Juventud, tiene 23 años y estudia derecho en la Universidad Católica. Desde hace 10 años comparte la visión de país del uribismo al igual que su familia, oriunda del Meta, que han sido aliados del expresidente en el departamento.

Bogotá es el epicentro de los Jóvenes Cabal, hay 500 muchachos y 24 coordinadores encargados, le sigue Cali, ciudad natal de la senadora cuya presencia llegó hace dos meses al departamento del Putumayo en donde 16 jóvenes le hacen lobby. El movimiento tiene sagradamente cada semana una reunión, María Fernanda Cabal asiste desde la virtualidad, pero en 10 ocasiones lo ha hecho de forma presencial. Si el encuentro es en Bogotá, jóvenes de otras regiones se conectan por Zoom. Como si se tratará de una escuela, asisten invitados especiales, uno que otro abogado llega al recinto con el propósito de explicarle a los jóvenes temas que son materia de discusión, hoy por hoy, en el país, como el debate sobre las 16 curules de Paz que serán dirigidas a víctimas del conflicto armado que irán a la Cámara de Representantes, y que el uribismo espera que sea aptas para todo tipo de víctimas, tanto de guerrilla como paramilitares. Empresarios locales también asisten a las reuniones, para dar vivos testimonios del éxito que pueden tener al emprender.

Durante los viajes a regiones de Cabal durante su fugaz campaña presidencial, a cada territorio que llegó había un grupo de muchachos encargados que la acompañaban en su recorrido, nunca la dejaban sola, no por petición sino por convicción. Su llegada a Barranquilla fue un éxito, tanto, que seis jóvenes del departamento del Atlántico en gesto de agradecimiento protagonizaron un video en el que se enorgullecían de ser jóvenes Cabal. Pocos minutos después, la publicación le dio la vuelta al país y se volvió viral en redes sociales.

¿Quiénes somos?#SoyJovenCabal es el equipo de juventudes de la Senadora @MariaFdaCabal y es un proyecto de coherencia por Colombia. A través del siguiente video, te explicamos qué es ser un joven CABAL. Y tú, ¿eres un joven Cabal? 💛💙❤️ pic.twitter.com/3FjTbm5gKl — #SoyJovenCabal (@SoyJovenCabal_) October 24, 2021

Todos estos jóvenes tienen algo en común: acceso a estudio superior, quienes ya se graduaron de bachillerato y no se han inscrito aún a la universidad es porque aspiran emprender a una edad precoz. Aunque la mayoría estudia en la Pontifica Javeriana, institución a la que pertenece Juan José Lafaurie, hijo menor de la senadora que cursa derecho, hay un grupo reducido de Jóvenes Cabal en La Nacional y Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero manejan un perfil bajo. Antonio, estudiante de ingeniería de La Nacional, es uno de estos dos mil muchachos, pero guarda silencio sobre su filiación política, al igual que otros de sus compañeros, es víctima de matoneo y sabe que pueden tomar represalias en su contra si se enteran que apoya a la senadora.

Con María Fernanda Cabal fuera de órbita en la carrera presidencial, los Jóvenes Cabal no se dan por vencidos, quieren seguir potenciándose para ser parte de una derecha radical. Por ahora, esperan el comunicado de la senadora, y si salirse del Centro Democrático es su decisión, la seguirán, así tengan que cambiar el uribismo por el cabalismo.

