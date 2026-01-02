Hernán Peláez, la voz tranquila de la radio que regresó en 2020 tras superar el cáncer y que ahora dice adiós

Cinco años después de su regreso al aire junto a Martín De Francisco, Hernán Peláez anunció su retiro definitivo de la radio diaria tras una carrera de seis décadas.

Durante décadas, la voz de Hernán Peláez Restrepo fue una compañía habitual para millones de oyentes en Colombia. A la hora del almuerzo o en medio de la jornada laboral, su tono pausado y su memoria enciclopédica del fútbol marcaron una forma de hacer radio deportiva. En 2020, cuando muchos pensaban que su ciclo estaba cerrado, Peláez volvió al aire con un nuevo proyecto. Cinco años después, ese regreso se convirtió en una despedida definitiva.

El programa Peláez y De Francisco, emitido por W Radio, fue el espacio que selló el retorno de Peláez a la radio diaria tras haber enfrentado uno de los episodios más complejos de su vida: un cáncer de médula que lo obligó, años atrás, a transmitir durante meses desde su casa mientras recibía tratamiento. Volver a los micrófonos no fue un gesto simbólico, sino una decisión consciente de seguir ejerciendo el oficio.

Quiero que sean los oyentes de #PelaezdeFranciscoenLaW los primeros en saber la decisión que he tomado.



Gracias mil, por acompañarnos siempre!



La vida sigue pic.twitter.com/IX8Fh6wy3R — Hernán Peláez Restrepo (@eldoctorpelaez) December 23, 2025

Una carrera que volvió a empezar

Hernán Peláez inició su trayectoria en la radio en 1965, cuando tenía 23 años. Desde entonces, su carrera estuvo ligada a los principales hitos del periodismo deportivo colombiano. Condujo y participó en programas emblemáticos como La Polémica, La Luciérnaga y El Pulso del Fútbol, este último convertido durante años en referencia obligada para entender la actualidad del balompié nacional e internacional.

A lo largo de ese camino, cubrió diez Copas del Mundo, torneos continentales, ligas internacionales y grandes eventos deportivos, siempre con un estilo que privilegiaba el contexto y la explicación sobre la inmediatez. Esa forma de comunicar lo convirtió en una figura respetada, tanto por oyentes como por colegas.

En 2019 se produjo su salida de Caracol Radio, la casa en la que había consolidado gran parte de su legado. Un año después, en 2020, anunció su llegada a W Radio con un nuevo formato: Peláez y De Francisco, un programa que lo reunía con Martín De Francisco, con quien compartía una relación profesional de larga data.

El espacio combinó análisis futbolístico, memoria histórica y humor, apoyado en el contraste entre el lenguaje directo de Peláez y el estilo irónico y conceptual de De Francisco. Durante cinco años, el programa se mantuvo al aire de lunes a viernes, reafirmando la vigencia del periodista vallecaucano.

El regreso de Peláez tuvo un significado adicional. Años antes, había enfrentado un diagnóstico de mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula que requirió tratamientos prolongados. Durante ese periodo, continuó trabajando, adaptando la radio a su casa y manteniendo su rutina profesional. Superar la enfermedad y volver a un proyecto diario consolidó uno de los capítulos más recordados de su carrera.

Cinco años de historias, emociones y deporte



Hace cinco años comenzó Peláez y De Francisco en La W: un proyecto que nació como un programa de una hora y que, gracias a su rotundo éxito y al cariño del público, creció a dos.

Eso nos permitió hablar de más deportes, contar más… pic.twitter.com/RnVZVva9OP — Alejandro Munévar (@alejandromuag) December 31, 2025

Un regreso que supo a despedida

En diciembre de 2025, a través de un comunicado público, Peláez anunció su renuncia a W Radio, efectiva a partir del 31 de ese mes. En el mensaje agradeció a la dirección de la emisora, a su compañero Martín De Francisco, al equipo de producción y a los oyentes que acompañaron el proyecto desde su inicio.

También explicó que su decisión obedecía a motivos personales y que, tras su salida, se tomaría un breve receso de los micrófonos. El cierre de Peláez y De Francisco marcó así el final de su presencia diaria en la radio, aunque dejó abierta la posibilidad de seguir vinculado al fútbol de otras maneras.

La reacción de la audiencia fue inmediata. Mensajes de agradecimiento, recuerdos y despedidas inundaron las redes sociales, confirmando el lugar que Peláez ocupó durante décadas en la cultura radial del país. Su salida no solo significó el final de un programa, sino el cierre de una etapa para varias generaciones de oyentes.

Con Peláez y De Francisco, Hernán Peláez no solo regresó después de vencer al cáncer, sino que eligió el momento y la forma de decir adiós, poniendo punto final a una historia que atravesó más de medio siglo de radio colombiana.

