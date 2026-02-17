- La nueva apuesta digital de la Registraduría para resolver dudas electorales desde el celular

El nuevo Chatbot permite consultar puesto y mesa de votación, jurados y calendario, entre otros datos clave del proceso electoral, con el fin de frenar la desinformación

La Registraduría Nacional del Estado Civil dio un paso más hacia la modernización electoral con el lanzamiento de su chatbot en WhatsApp, una herramienta pensada para que los ciudadanos consulten información importante de cara a las elecciones de 2026 sin intermediarios y sobre todo, sin caer en desinformación.

El registrador nacional, Hernán Penagos, presentó la plataforma en Bogotá y explicó que funcionará las 24 horas, todos los días. A través del chat, los usuarios podrán conocer su puesto de votación, dirección exacta y número de mesa, verificar si fueron designados como jurados, consultar el calendario electoral e incluso acceder a información sobre candidatos y listas. El día de las elecciones también se podrán revisar los resultados preliminares del preconteo a medida que se publiquen los boletines oficiales.

El sistema es sencillo, solo basta con ingresar el número de documento, sin puntos ni espacios, y elegir la opción que se necesita en el menú. Además, permite visualizar tarjetas electorales y redirige al portal web para ampliar la información y los detalles. Según la entidad, el chatbot se irá actualizando progresivamente con nuevos contenidos, de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante el proceso.

Uno de los objetivos centrales es combatir los mensajes falsos que circulan por redes y correos electrónicos, especialmente los que notifican supuestas designaciones como jurados. La Registraduría insiste en que los únicos canales oficiales para verificar información son su página web, la aplicación Infovotantes y ahora este nuevo chatbot.

De cara a las elecciones del 8 de marzo, el registrador recordó que el diligenciamiento correcto del formulario E14 por parte de los más de 860.000 jurados será clave para garantizar transparencia en la transmisión de resultados.

Con esta apuesta digital, la Registraduría busca acercarse más a los ciudadanos y reforzar la confianza en el proceso democrático, en un contexto donde la información clara y oportuna puede marcar la diferencia.

