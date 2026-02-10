Los 2 colombianos que hicieron parte del show de Bad Bunny en el Super Bowl: han bailado con Beyoncé, Lady Gaga y Disney

Un cartagenero y una bogotana lograron ponerle sabor cafetero al espectáculo de medio tiempo del puertorriqueño en el evento más gringo del planeta

El Super Bowl no solo es el evento deportivo más visto de Estados Unidos: también es una vitrina cultural seguida por millones de personas en todo el mundo. El 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, dos nombres colombianos quedaron inscritos en ese escenario global gracias al show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny: María Díaz y Yai Ariza.

La presentación, que duró cerca de 13 minutos, reunió a más de 150 bailarines latinoamericanos, seleccionados tras un proceso de audiciones altamente competitivo. Chile, Cuba, Puerto Rico, Venezuela y Colombia estuvieron representados en una puesta en escena que marcó un hito: fue el primer show de medio tiempo del Super Bowl desarrollado completamente en español y con una narrativa visual centrada en la identidad latina.

De Bogotá a California: el recorrido de María Díaz

María Díaz, bogotana de 33 años, comenzó a bailar a los tres años. A los 10 emigró con su madre a Estados Unidos, donde tuvo que adaptarse a un nuevo idioma y a otra cultura mientras continuaba su formación artística. La migración marcó el ritmo de su carrera, combinando disciplina académica y entrenamiento físico.

Durante 12 años estuvo vinculada a la universidad, donde estudió Fisioterapia, Kinesiología y danza, áreas que hoy convergen en su trabajo corporal profesional. Antes del Super Bowl, su hoja de vida ya incluía un crédito clave: fue asesora del equipo creativo de danza de Encanto, la película de Disney inspirada en Colombia.

Para el espectáculo de Bad Bunny, Díaz participó en tres a cuatro semanas de ensayos intensivos, diseñados para una transmisión en vivo seguida por millones de espectadores. “Estar en esa cancha fue representar a los latinos que están afuera y a los que siguen luchando en sus países”, señaló tras la presentación.

Yai Ariza, del Caribe colombiano a los escenarios globales

El otro nombre colombiano fue el de Yai Ariza, bailarín cartagenero criado en el barrio Paraguay. Su formación comenzó en academias locales, donde pasó largas jornadas perfeccionando técnica y estilo. Con el tiempo, su carrera dio el salto internacional.

Antes del Super Bowl LX, Ariza ya había trabajado con Beyoncé, Rihanna, Katy Perry, Doja Cat, Lisa, Rosalía y Lil Nas X, y en enero de 2025 integró el cuerpo de baile del llamado Beyoncé Bowl, realizado como parte de la promoción del álbum Cowboy Carter. El Super Bowl con Bad Bunny fue, sin embargo, su escenario más visto.

Tras la presentación, Ariza compartió mensajes de agradecimiento en redes sociales, donde acumula una comunidad que ha seguido su crecimiento desde Cartagena hasta los grandes escenarios del entretenimiento mundial.

Bad Bunny en el Super Bowl: un hito latino en la televisión estadounidense

El show incluyó invitados como Lady Gaga, Karol G, Cardi B y Ricky Martin, y cerró con un mensaje proyectado en el campo: “TOGETHER WE ARE AMERICA”. La frase resumió el sentido de una presentación que puso el cuerpo de baile latino en el centro del espectáculo.

Para Díaz y Ariza, el Super Bowl no fue un punto de llegada aislado, sino un capítulo más dentro de trayectorias construidas durante años de formación, migración y trabajo constante, que hoy conectan a Colombia con el escenario televisivo más grande de Estados Unidos.

