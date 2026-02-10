- El pueblo de Cundinamarca que enamora por sus paisajes llenos de cascadas y la amabilidad de su gente

Su nombre en lengua muisca significa "Pico de Lechuza", un territorio que seduce por la paz de cada una de sus calles, su clima frio y pictogramas indigenas

A 15 kilometros al sur de Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia, se encuentra un pequeño pueblo en el que parece que el tiempo se detiene y la vida asume un ritmo distinto. Se trata de Simijaca, un rincón encantador que en muisca significa 'pico de lechuza', perfecto para todos los que quieren salir de la rutina y experimentar la tranquilidad que se ve consumida por el caos de las grandes ciudades.

Ubicado en el norte de Cundinamarca, en la provincia de Ubaté, es un territorio dedicado, principalmente a la agricultura, referente cundiboyacense por la calidad de sus cultivos de maiz, papa y alverja. Ubicado a 2.559 metros sobre el nivel del mar, hace que Simijaca goce de un clima perfecto para los amantes del frio.

Aunque la ganadería y la producción láctea ocupan la mayor parte de la tierra cultivable, la agricultura sigue siendo fundamental para el empleo local, representando la principal fuente de trabajo para miles de habitantes. Entre los cultivos que destacan están el maíz, la papa, el fríjol, la zanahoria y la arveja.

Entre los sitios más representativos de Simijaca se encuentran los pictogramas ubicados en el cerro de Carguata, en la vereda Salitre, donde también se observan pequeñas cárcavas y chorros de agua, integrados al paisaje natural del lugar; así como la Cueva Negra, una formación natural rodeada de vegetación y quebradas de más de 40 metros de altura que se han convertido en punto de interés para recorridos ecológicos.

Pictogramas en el cerro de Carguata, vereda Salitre.

A estos se suma el Alto de la Cruz, un mirador natural desde donde se obtiene una vista panorámica del municipio y que conserva un valor simbólico y religioso para la comunidad, sobre todo en Semana Santa, cuando los simijenses hacen largas peregrinasiones por la montaña de la Cruz.

En el casco urbano, se encuentra la hermosa parroquia de la Inmaculada Concepción y la Casa de la Cultura quienes destacan como espacios que resguardan la memoria histórica y cultural de Simijaca. Esta última funciona en una antigua casona de valor patrimonial que perteneció a Agustín Parra, reconocido personaje local, y hoy es escenario de celebraciones religiosas, actividades artísticas y encuentros comunitarios que fortalecen la identidad y la vida cultural del municipio.

Parroquia de la Inmaculada Concepción, parque central de Simijaca, Cundinamarca.

La historia de Simijaca tiene registros desde el periodo muisca, cuando el territorio formaba parte del cacicazgo de Ubaté y era utilizado para la agricultura y el intercambio regional. Tras la conquista española, el poblado fue fundado oficialmente en 1556 y organizado como resguardo indígena, lo que marcó su trazado urbano y su temprana vocación agrícola. Según proyecciones recientes del DANE, Simijaca contaba con alrededor de 14.487 habitantes en 2025, distribuidos entre la cabecera urbana y zonas rurales.

