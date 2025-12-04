Dos tiendas que se diputan los clientes, Alkosto y Éxito tienen descuentos de más del 60% en algunos de sus celulares, con los que están rompiendo el mercado

En estos días de descuentos tempraneros, en los que aún hay ofertas de Black Friday dos promociones empezaron a llamar la atención de los compradores que buscan renovar celular sin dejar el bolsillo en terapia intensiva. Entre vitrinas llenas de anuncios rojos y pasillos cada vez más concurridos, Alkosto y el Éxito lanzaron dos ofertas que, para muchos, parecen de esas que no duran ni un suspiro: teléfonos de más de dos millones que hoy se consiguen por menos de un millón de pesos.

En Alkosto, el protagonista es el HONOR X8c de 512 GB, un modelo que suele ubicarse en la franja de los dos millones largos y que ahora aparece con un precio que sorprende incluso a quienes solo entraron a “mirar por curiosidad”. El equipo pasó de $2.299.050 a menos de $899.050, un descuento del 60% que lo deja compitiendo, sin exagerar, con gamas mucho más altas.

Y no es solo el precio lo que atrae. El HONOR X8c viene con una propuesta que se siente actual: batería de 5000 mAh que promete aguantar todo el día, carga rápida de 35W para evitar la ansiedad del enchufe, reconocimiento facial, lector de huellas en pantalla y resistencia certificada IP64. A eso se suma un procesador que mueve con soltura el día a día y un almacenamiento de 512 GB, suficiente para los que acumulan fotos, videos o aplicaciones sin pensar en borrar. Incluso incorpora funciones con inteligencia artificial, como tomar fotos con un gesto de la mano, un guiño a quienes viven entre redes y videollamadas.

Del otro lado, en el Éxito, la estrella es el MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G, que no se queda atrás en la carrera de las rebajas. Su precio regular de $2.299.900 bajó a $964.900, una caída del 58% que está atrayendo a quienes buscan algo más robusto en potencia.

Este modelo llega con pantalla POLED de 6.7 pulgadas, batería de 5200 mAh, procesador Dimensity 7300, 8 GB de RAM y conectividad completa hasta 5G. Sus cámaras —50 MP la principal y 32 MP la frontal— apuntan a quienes suelen capturar medio mundo en fotos. Además, incluye carga rápida, lector de huellas, doble SIM y Android 15, una combinación difícil de encontrar por ese precio.

Por eso, entre conversaciones de pasillo y chats repletos de “¿ya vio esta oferta?”, ambas promociones se han convertido en tema del día. Y con precios así, no sería raro que duren menos que un celular con 1% de batería.

