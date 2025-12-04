Bogotá se prepara para el Festival del tamal en 17 plazas de mercado ¿Cuándo y dónde?

En esta cuarta versión del festival habrá 66 puntos de venta en las plazas de mercado y esperan superar las cifras de 2024 con más de 14 mil tamales vendidos

De las 20 plazas públicas de mercado con las que cuenta la capital del país, 16 de ellas participarán de la cuarta versión del festival del tamal, que se realizará en Bogotá del 5 al 8 de diciembre de 2025. En las plazas de mercado de: 20 de Julio, 12 de octubre, 7 de agosto, Fontibón, Kennedy, la Concordia, la Perseverancia, el Carmen, las Ferias, las Cruces, Quirigua, Restrepo, Samper Mendoza, San Carlos, Santander, Trinidad Galán y la plaza de mercado de paloquemao.

El evento que marca el inicio de la temporada decembrina en la ciudad, cuenta con el apoyo de la empresa privada como Vanti, Sabor Bogotá, Fede Arroz y la plaza de mercado paloquemao, quienes harán posible este festival. Los bogotanos que visiten las plazas de mercado en esas fechas podrán encontrar 66 puntos de ventas distribuidos al interior de las plazas con promociones imperdibles que van desde los $10.000 para que disfruten de un exquisito tamal.

De acuerdo con la Directora del Instituto para la Economía Social (IPES) Catalina Arciniegas, el objetivo fundamental de este tipo de festivales, es el de mejorar las condiciones de vida de los comerciantes de las plazas de mercado que se dedican a la venta de víveres, bebidas, frutas y verduras en estos lugares emblemáticos de Bogotá, además es una oportunidad única para que los ciudadanos visiten y conozcan las plazas de mercado públicas, populares de la ciudad para contribuir con sostenimiento que miles de familias que viven de la venta de productos de la canasta familiar.

El festival comenzara el próximo 5 de diciembre a partir de las 8:30 de la mañana, en la plaza distrital de mercado Las Ferias ubicada en la Localidad de Engativá en la calle 74B # 69Q – 35 muy cerca a la Avenida Rojas. Esta plaza de mercado tiene 60 años de historia y es una de las más visitadas por los bogotanos y turistas, fue construida en 1964 durante la Administración del exalcalde Jorge Gaitán Cortes. Cuenta con 150 comerciantes de verduras, frutas, lácteos y cárnicos entre otros, su horario de atención es de 7 de la mañana a 5 de la tarde.

El festival del tamal, inició e impulso, en la pasada Administración de la exalcaldesa Claudia López en 1.922 y en solo 3 años ha logrado una muy buena posición hasta convertirse en uno de los eventos gastronómicos y culturales más importante de Bogotá. en 2024, el festival atrajo a más de 14.400 clientes amantes de la buena y rica comida tolimense, alcanzando ventas cercanas a los $50 millones.

Durante los cuatro días de festival, los bogotanos, turistas y asistentes al evento encontrarán los tradicionales tamales de las distintas regiones del país como los tamales tolimenses, santandereanos, chocoano, valluno, huilenses y costeños. Elaborados por mujeres expertas en este platillo tradicional de las regiones colombianas, que engrandecen la identidad cultura y el patrimonio gastronómico de Bogotá.

