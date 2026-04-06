¿Logrará James estar con las condiciones para el Mundial? El DT del Minnesota habló de la difícil situación

El volante colombiano suma pocos minutos y viene de un susto de salud, lo que enciende alarmas pensando en el Mundial 2026

El ‘10’ de la Selección Colombia no atraviesa su mejor momento. Aunque intentó asumir el rol de figura en los últimos amistosos de la ‘tricolor’, frente a Croacia y Francia, lo que terminó quedando en evidencia fue su falta de ritmo, un estado físico lejos del ideal y la poca continuidad que ha tenido en las canchas en los últimos meses. El contraste con aquel James decisivo de otras épocas es inevitable.

Pero la preocupación fue más allá de lo futbolístico. En las últimas horas se conoció que el volante colombiano sufrió un fuerte cuadro de deshidratación que encendió las alarmas tanto en la Federación Colombiana de Fútbol como en su actual equipo, el Minnesota United. La situación fue confirmada por ambas partes, generando inquietud en torno a su estado de salud y, sobre todo, a su futuro inmediato.

En un momento en el que cada minuto en cancha cuenta, la ausencia del cucuteño vuelve a abrir el debate sobre su vigencia y su papel dentro del proceso de la Selección Colombia. No es un tema menor: con el Mundial de 2026 en el horizonte, el margen de error empieza a reducirse.

¿Llegará James Rodríguez al Mundial? Esto reveló su director técnico

Tras el susto inicial, se supo que el jugador ya no se encuentra internado y que adelanta su recuperación desde casa, bajo supervisión médica. Sin embargo, su regreso a las canchas sigue siendo incierto. De hecho, ya se perdió un nuevo compromiso con el Minnesota United, lo que vuelve a encender las alarmas sobre su continuidad competitiva.

|Le puede interesar Ellos son los cuatro colombianos que hacen historia en la misión Artemis II que rodeará a la luna

En este contexto, la voz más esperada fue la del cuerpo técnico del club estadounidense. Cameron Knowles, entrenador del equipo, salió a dar un parte de tranquilidad moderado: aseguró que James ha logrado adaptarse bien al grupo, aunque reconoció que su participación ha estado lejos de lo esperado. Una declaración que, más que despejar dudas, confirma que el proceso de adaptación y puesta a punto del colombiano sigue en curso.

Los números respaldan esa sensación. Hasta ahora, James Rodríguez apenas ha disputado 39 minutos en dos partidos, ambos ingresando desde el banco de suplentes. Un registro que dista mucho de lo que se espera de un jugador de su jerarquía, llamado a ser eje creativo y referente dentro del equipo.

El problema no es solo su presente inmediato, sino la competencia que enfrenta. En su misma posición, nombres como Juan Fernando Quintero atraviesan momentos más regulares, con mayor continuidad y ritmo de competencia. Ese contraste alimenta el debate sobre quién debería asumir la responsabilidad de conducir el juego de la ‘tricolor’ en la próxima cita mundialista.

Aun así, James sigue siendo James. Su talento, su visión de juego y su capacidad para aparecer en los momentos importantes lo mantienen como un jugador distinto cuando viste la camiseta de la Selección Colombia. Es un factor que ni técnicos ni aficionados desconocen, y que podría inclinar la balanza a su favor si logra recuperar su mejor versión a tiempo.

Por ahora, el panorama no es el más alentador. La falta de continuidad, los problemas físicos recientes y la competencia interna configuran un escenario complejo. Pero si algo ha demostrado el zurdo a lo largo de su carrera es que, cuando se trata de la Selección, suele reinventarse.

El reloj corre y el Mundial de 2026 se asoma en el horizonte. La gran pregunta sigue abierta: ¿le alcanzará el tiempo a James Rodríguez para volver a ser el ‘10’ que Colombia necesita?

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..