Lo que se revela gracias a los símbolos que acompañan a María Auxiliadora

Por: José Eliécer Palomino Rojas

mayo 10, 2023

Llegado una vez más el tiempo del mes de mayo, en que la I.E María Josefa Marulanda del municipio cejeño antioqueño, junto con los estudiantes de Noveno Grado y sus directores de grupo, Johana Paéz, Yamid Vargas y Yuri López, vuelven sus miradas sobre la placa deportiva del plantel, escenario apropiado, para rendir homenaje con gloria y grandeza a la patrona del colegio, la Virgen María Auxiliadora, ante el debido respeto de las miradas y la presencia de los estudiantes, padres de familia y docentes, que profesan otras creencias, cultos o dimensiones espirituales, realizaron el tradicional acto mariano de apertura 2023 en honor a la Virgen María Auxiliadora.

Hace ya muchos años, llegaron hasta las generaciones de la I.E MaJoMa las hermanas salesianas, quienes hicieron posible el nacimiento de devoción, amor y respeto, a la Virgen María Auxiliadora y, desde esos años, las nuevas generaciones de estudiantes, padres de familias y docentes, han tratado de mantener vivo el legado de las religiosas Salesianas.

En la actualidad, bajo un cielo radiante y despejado 12m, los estudiantes de Noveno en unión con los directores de grupo, y afianzándose en la tradición de Francisco de Sales, Don Juan Bosco, dieron apertura al añorado mes de mayo, con una sencilla pero sentida marcha, en donde cada estudiante, llevaba: Unos, una bomba de color rosado o azul, otros, llevaban las bandera azul y blanco representativa de la institución educativa, otro, llevaba la bandera de color rosado y azul representativa del color del vestido de la virgen Auxiliadora, los demás estudiantes, llevaban una variedad de símbolos que en un momento apropiado del acto, los ofrecerían a la virgen como:

Simbolo del Sol: En la cultura romana, se celebraba el nacimiento del sol, como el dios de la luz, para los cristianos católicos, el sol significa la luz de Cristo que nace de lo alto para iluminar a los que estaban en tinieblas.

Media Luna: En la mitología clásica, la media luna era un emblema de Artemisa y, por tanto, representaba la virginidad. En la veneración mariana católica, se asocia con la Virgen María. A menudo se representa a María de acuerdo a la descripción del texto apocalíptico capítulo 12, con una luna "Creciente" bajo sus pies.

Estrellas: En la tradición marítima, los marineros usaban las estrellas para guiarse en alta mar y tener una idea precisa de la posición de la embarcación en el agua. Así mismo, la estrella de Belén guió a los magos, para ubicar el lugar del nacimiento de Jesús. Y el texto del Apocalípsis, nos habla de 12 estrellas que representan la enseñanza de los 12 apóstoles, o las 12 tribus de Israel.

Corona. En el significado de la Monarquía, la corona representa la dignidad, la autoridad y la realeza. En la iconografía católica, la corona de María significa su dignidad como reina universal de todo lo creado, de ahí que Jesucristo es el Rey del universo, por lo tanto, María su Madre, es Reina.

Cetro. En el significado de la Monarquía, el cetro, se emplea como insignia y constituye un símbolo de poder o autoridad. Los cetro son bastones de mando, generalmente empleados por los reyes o emperadores. En la tradición católica, María empuña el cetro y significa el poder de salvación, adquirido por su Hijo en el misterio de la cruz.

Niño Jesús. En la iconografía católica, el Niño Jesús, nos recuerda que siendo Dios se hizo hombre, naciendo de una mujer bajo las condiciones de vulnerabilidad, ternura, fragilidad y obediencia.

Camándula. La palabra camándula se refiere a un rosario que tiene 33 granos, uno por cada año que vivió Jesús. El padre Miguel Camaldoli(en una villa de Italia cerca a la ciudad de Florencia) quien lo diseñó en 1516. Camándula viene del nombre de esa villa.

Es claro que para la docente Páez, sin duda desde su condición humana, desde su vocación docente y la búsqueda de su objetivo, para la realización del acto mariano de inauguración, expresó que tuvo en cuenta: "La intención del acto de ayer, era recuperar el sentido espiritual de la apertura del acto mariano. Por tal razón, los directores de grupo en acuerdo con el sacerdote Juan Fernando y los estudiantes del grado Noveno, tomaron la decisión de realizar las actividades de los símbolos de María y los actos preparados por los estudiantes dedicado a Ella. Creemos que fue una propuesta innovadora y significativa para la comunidad educativa" enfatizó la Maestra de Lengua Castellana Páez.

Ante lo expresado por la docente Páez, por otra parte, fácil resulta comprender que, aunque esta vez se ha prescindido la celebración de la eucaristía, no restaría un crecimiento de magnitud espiritual, afectivo, respetuoso y vitalizador, para las futuras generaciones del plantel educativo, porque su gran interés, fue el de abrir nuevos cambios, innovaciones a la vital actividad de los actos a la Virgen María, desarrollados en equipo de trabajo que, lograran resultados positivos y novedosos. Concluyó JeParDiNi.

Seguidamente, antes de finalizar el acto de inauguración del mes de mayo en su intervención, la rectora Sandra Toro Jaramillo dejó un significativo mensaje a la comunidad educativa: "En la vida de la iglesia católica, la figura de la Virgen, es una figura especialmente significativa, porque es la que nos conduce y es ejemplo de mujer cercana a Dios, comprometida con la historia, comprometida con su pueblo; del "Sí" de la Virgen dependió del compromiso de ella con su pueblo, dependió profundamente toda la historia de salvación que Dios tenía pensado para nosotros. Por eso es que hoy nosotros entendamos el sentido de esa presencia de María en la iglesia, entendamos o no, es una cosa que fortalece el vínculo y lo que nosotros somos como institución educativa y terminó diciendo. No paro de asombrarme y de sorprenderme por los talentos espirituales, deportivos, culturales escénicos, académicos que he encontrado en esta institución, me sorprendió la vida cuando me trajo acá y todos los días me asombra, por la grandeza de la comunidad educativa con la que me encontré, muchas gracias a todos". Con las sentidas palabras que caracterizan a Toro Jaramillo, terminó el acto de inauguración mariano.