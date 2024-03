Lo que se revela de Milei cuando habla de Petro

Por: Enrique ALEGRÍA DULCAMARA |

febrero 29, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

El presidente argentino se ha referido, en diferentes ocasiones, a nuestro presidente descalificándolo y ofendiéndolo. Entre las difundidas ofensas se destacan: “Es un comunista asesino que está hundiendo a Colombia” y “Es una plaga letal para los propios colombianos”.

Estas ridículas afirmaciones demuestran la falta de talla intelectual del emisor, su desconocimiento tanto del presidente como de nuestro país y, por último, que cree que con payasadas como el descomunal oso que está haciendo frente a sus conciudadanos, va a reordenar su casa.

..Publicidad..

Procuro desalentar a quienes me vienen con comentarios negativos de otras personas, pues quien habla conmigo mal de los demás, cuando no esté conmigo hablará mal de mí. Esto no significa que ignore los procederes condenables de mis congéneres, claro que no. Sería engañarme a mí mismo, y eso no lo haré nunca. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, el propósito que tienen estos comentarios no es la mera información que, también en la mayoría de los casos, no tienen fundamentos.

...Publicidad...

Los motivos conforman una gama bien variada. En algunos casos, a las personas lo que les interesa es establecer un contacto, abrir un canal sin importarles cuánto daño pueden causar a la persona referente. En otras ocasiones, descubro que solo quieren “darle fresco a la lengua”, no tienen de qué hablar o es lo único que saben hacer y, como decía Abraham Al Humor, se la pasan “tijereando de los demás”.

....Publicidad....

Otros, por su parte, consideran que hablando mal de sus colegas los destruyen y, en consecuencia, son ellos los que llenarán el espacio que el otro ocupa con lujo. De esos abundan entre los escritores y muchas otras profesiones.

También hay los “mandaderos”, los correveidiles que se dedican a difundir mentiras e informaciones calumniosas con el fin de desprestigiar, desacreditar o deslegitimar a alguien. Lo triste de estos últimos es que no sacan de ello sino provecho económico como sucede con algunos periodistas que hacen parte de la infraestructura de la desinformación y la mentira, la cual es patrocinada por un patrón o jefe como sucede en el mundo político.

Pero hay un grupo muy especial, son esos que tienen una imagen deteriorada, por el suelo, que se encuentran en un callejón sin salida y piensan que “tijereando de los demás” van a recuperar su protagonismo. En verdad, los motivos son multicolores, y no quiero extenderme en esta lista que, indudablemente, requeriría unas ocho columnas.

De cada uno de estos casos se pueden nombrar especímenes bien definidos. Sin embargo, solo nombraré dos o tres casos. Por ejemplo, a Andrés Pastrana Arango ¿dónde lo ubicaría usted? ¿Y a María Fernanda Cabal? ¿Y a Ingrid Betancourt?

El caso Milei es del último grupo. En lugar de consagrarse a lo que se comprometió, ha dedicado tiempo para hablar mal del presidente colombiano, Gustavo Petro. Cree, en su ignorancia, que va a reunir fácilmente los pedazos del vaso de vidrio que rompió, que los va a poder juntar y que, al final, el vaso va a quedar igual. De otra parte, se olvido de que “lo que Milei dice de Petro, dice más de Milei que de Petro”.

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.” (Abraham Lincoln)