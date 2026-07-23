¿Lo que pasó entre Amparo Grisales y Chayanne fueron más que besitos?

Amparo Grisales reveló en 'Yo me llamo' su romance secreto con Chayanne, confesó que huyó por la diferencia de edad y admite que se arrepiente.

En una noche habitual de audiciones en la nueva temporada de Yo Me Llamo un participante cruzó el escenario con paso decidido, buscando evocar a Chayanne al ritmo de la canción ‘Provócame’. Aunque su interpretación vocal no fue perfecta y se quedó a mitad de camino, la melodía bastó para encender una chispa inesperada en el jurado. Frente a las cámaras y bajo la mirada del público, Amparo Grisales dejó escapar un suspiro del pasado y abrió una ventana hacia un recuerdo guardado: su propio y fugaz romance con el ídolo puertorriqueño.

La actriz y presentadora viajó décadas atrás. En una época en que ambos disfrutaban de un momento de éxito en sus carreras artísticas, sus caminos se cruzaron con una química innegable, según ella.

“Cuando yo lo conocí fue la locura, besitos fueron, besitos vinieron”, relató con una sonrisa pícara.

El destino y las convenciones de la época trazaron una línea que no permitió que la relación prosperara, la edad. Amparo Grisales tenía 37 años, mientras que Chayanne apenas rondaba los 26 o 27. “En esa época, pues, uno los ve como muy chiquitos; hoy en día, no, ya nos vemos parecidos”, confesó entre risas.

Abrumada por la juventud del cantante de ‘Tiempo de vals’, Amparo tomó a decisión drástica de tomar distancia y escapar de lo que pudo ser una relación amorosa estable.

Hoy, bajo las luces del set y con la madurez del tiempo, la perspectiva de Amparo es muy distinta. La actriz confesó el peso de su decisión: “Esta es una de las arrepentidas que yo me he dado en la vida, de que lo tuve tan cerca y yo me le escapé”. Es un desliz romántico del que no solo ella se lamenta, sus amigas más cercanas todavía le reprochan haber dejado escapar al intérprete de ‘Torero’.

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Esta revelación se suma al historial de romances de la Diva, quien a lo largo de su vida ha estado vinculada a grandes figuras del entretenimiento. Sus romances legendarios han sido con destacadas figuras del espectáculo, entre los que se cuentan sus sonados amoríos con el cantante Julio Iglesias, el galán de cine Jorge Rivero y su único matrimonio oficial con el pintor Germán Tessarolo.

Sin embargo, la historia de los besos compartidos con Chayanne da un matiz de nostalgia a su leyenda personal. En la mesa del jurado, Elder Dayán y Aurelio Cheveroni no dudaron en sugerirle que el tiempo es sabio y que tal vez aún existe una oportunidad para reavivar aquella vieja llama con el artista. Amparo cerró de inmediato cualquier posibilidad de un reencuentro romántico diciendo “No, ya no, él ya está casado”.

La confesión no tardó en traspasar la pantalla y desatar una tormenta en redes sociales. Los seguidores de la Diva inundaron las plataformas digitales con asombro y preguntándose con humor: “¿Chayanne sí se acordará de eso?”.

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