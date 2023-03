Lo que oculta “la celebración” del día de la mujer

Por: Julián Andrés Torres Herrán |

marzo 08, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Flores, mensajes que rayan en el ridiculo, discursos llenos de lugares comunes, dedicatorias musicales y todo tipo de actividades nos hacen creer que el 8 de marzo es una celebración para la mujer por ser mujer (como si el hecho de nacer mujer u hombre o bicho fuera un logro) y no una conmemoración de las luchas de las mujeres para acabar con la discriminación, el machismo, la violencia y la imposición de los roles de género.

Cientos de actividades que van desde convites y agasajos, serenatas y bingos, almuerzos o medias nueves parecen haber sido inventadas para ocultar lo esencial y hacernos creer que aquello que festejamos son las cualidades de la mujer (que podrán ser muchas), cuando lo realmente importante de este día no es celebrar lo maravillosas que son (qué lo son) sino conmemorar la reivindicación de sus luchas.

-Publicidad.-

Tanta parafernalia de los seguidores bobos de las modas nos hacen olvidar que en la actualidad 2400 millones de mujeres en el mundo no tienen los mismos derechos económicos que los hombres. En Colombia, por ejemplo, según el Dane, la inserción de las mujeres en los mercados laborales es menor que la de los hombres. Sumado a esto, son relegadas a ocupaciones y sectores económicos que históricamente se consideran propios de las mujeres, como la cocina o el aseo, y en otros casos, reciben un menor pago por su trabajo.

El bullicio irreflexivo de los noticieros o la efusividad banal del oficinista hacen que olvidemos mencionar que en Colombia el 49% del tiempo de trabajo de las mujeres no es remunerado y que son ellas las que en su mayor parte llevan el hogar, hacen las labores domésticas, cuidan a los hijos, hacen la compra, además de aportar económicamente. Es decir, pescan la ballena y se quedan con el atún.

Publicidad.

Tanta felicitación bienintencionada oculta otras cifras irrefutables y alarmantes. De acuerdo con la ONU, el 35% de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual y 2 de cada 3 mujeres ha sido acosada sexualmente. Tampoco podemos olvidar que 15 millones de adolescentes de todo el mundo han sido abusadas sexualmente o han sido violentadas en algún momento de sus vidas. La cosa es para asustarse.

En Colombia el año pasado fueron asesinadas 612 mujeres, en Transmilenio 8 de cada diez mujeres han sido acosadas sexualmente, en 2022 más de 34.000 mujeres fueron golpeadas por su pareja y mi abuela que en paz descanse, nunca dejó de cocinar para sus hijos, ni siquiera el día de la madre. Aunque de diferente calibre, todas injusticias.

No quiero pasar de aguafiestas y dañarle la fiesta a nadie y menos a las mujeres (que tan mal la han pasado a lo largo de la historia). Ellas se merecen las rosas, los desayunos y las serenatas y esos mensajes bonitos aunque un poco pendejos. Aun así, no podemos perder de vista la diferencia entre conmemorar y celebrar y menos la verdadera razón de esta fecha. Y la razón principal no es la enumeración de sus muchas cualidades, sino la reflexión sobre lo conquistado en cuestión de derechos y lo que todavía falta por alcanzar.

Por eso hoy no me uno a la celebración, pero sí a la conmemoración. Mis mejores deseos para todas en sus luchas. Buen viento y buen-amar.