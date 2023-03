Las razones por las que Daniel Quintero es el peor alcalde de Medellín de los últimos 29 años

Por: CARLOS ROMER MARÍN PÉREZ |

marzo 08, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Según la última encuesta de la firma más reconocida en el país, INVAMER. Quien mostró que solamente el 42% de los ciudadanos respaldan la gestión del mandatario, dos puntos por debajo de la última medición, cuando en diciembre ese mismo indicador se ubicó en 44%.

Según la firma encuestadora Quintero se convierte en el punto de referencia más bajo desde febrero de 1994. Siendo su desempeño inferior al de Sergio Naranjo, en marzo de 1995, que alcanzó el 47% de aprobación. En cuanto a desaprobación el porcentaje de Quintero también repuntó, ubicándose en 51% en febrero de 2023, un punto más que en diciembre de 2022 (cuando fue de 50%). esto nos indica que todos los días el Alcalde de Medellín va en picada y su gestión, sus funcionarios y todo el castillo de naipes, que ha montado, con base a miles de mentiras, se le está cayendo. en mi humilde opinión esto tiene mucho sentido, ya que Quintero desde el mismo momento de su posesión como Alcalde de Medellín, se dedicó a hacer política, a ofender a los empresarios que son los que han sacado a esta ciudad adelante, Gobernando como si fuera el amo y señor de esta Ciudad y de EPM, quiero recordarle, que él es un empleado más que somos los ciudadanos de esta ciudad, sus jefes y que su sueldo se lo pagamos todos los ciudadanos, él solo es un simple capataz de esta gran finca llamada Medellín. y que, por culpa de unos cuantos ingenuos, que votaron por él, con base a faldas promesas, llego a este cargo. Creo que este desplome, también tiene que ver con los múltiples escándalos de los funcionarios de su administración, con secretarias investigadas y con casa por cárcel, y otros muchos más escándalos. La comunidad en su gran mayoría, como lo refleja la encuesta no lo quieren más en el gobierno, no siga luchando contra la corriente, dese cuenta que usted en el puesto de Alcalde FRACASO y que su gestión se basó en MENTIRAS, ENGAÑOS, ROBOS, no solo por usted, sino por sus funcionarios y familiares, que antes de que usted llegara a este empleo, no tenían nada y a hora tiene mucho, como es el caso de su hermano el exconcejal de la ciudad. sea por lo menos una sola vez, desde que está en su cargo y no le siga haciendo más daño a la ciudad, no busque que sus compinches como lo es el Sr Corredor, y otros cuantos sigan queriendo llegar al mismo cargo donde usted está, para seguir robando y acabando con esta ciudad, que salió adelante, con su pujanza, tesón, honestidad, que usted ni sus funcionarios tiene.

-Publicidad.-

Carlos Romer Marín Pérez