Lo que dejó en evidencia el perdón social de Gustavo Petro

Por: Fernando León Manosalva |

abril 22, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

A propósito del "Pacto de la Picota" y el perdón social que propone Gustavo Petro, sería interesante detallar algunas cosas que nos enseñan a tomar mejores decisiones en momentos difíciles, sobre todo cuando el entrampamiento es colectivo y parte desde nuestras propias orillas.

Todos los candidatos a la presidencia tienen que saber que sus acciones u omisiones hablan por ellos, que le suman o le restan votos, por lo tanto, deben recordar siempre que el fin no solo es buscar votos, sino ganar las elecciones. De ahí que han de tener presente que las propuestas han de ser buena para todos y no para algunos y que no puede existir propuestas en ofertas o remates.

-Publicidad.-

Antes del hecho ocurrido recientemente donde el perdón social propuesto por Petro en el marco de una visita de su hermano a la cárcel la Picota fue la acción protagónica, él era quien punteaba en las encuestas… cosa que no creo sea lo mismo hoy, luego del desacierto reciente.

Ni Petro ni su campaña estaban preparados para lo que se le ha venido. En una reciente entrevista dijo que él dio papaya, y que, en un momento apretado, sus comentarios al final de un programa de radio fueron ligados a otros eventos paralelos que estaban trascurriendo. Según sus palabras posteriores, él no tenía conocimiento de las cosas que estaban pasando en las cárceles.

Publicidad.

Sobre lo acontecido podemos aprender varias cosas. La primera de ella es la inapropiada manera como Petro manejó desde un principio la situación. Él cometió gravísimos y profundos errores que enturbecieron las aguas políticas del momento y antes que aclarar, cada intervención suya dejaba más dudas y, por supuesto, fueron oportunidades para sus rivales, quienes contrarrestaban los argumentos de Petro fácilmente, y como en la lucha libre, se le tiraban encima para que no se levantara más.

En medio de la ráfaga continua de inexactitudes que se generaron desde la campaña de la Colombia Humana, por un lado el candidato Petro daba unas declaraciones y por otros, líderes visibles de su campaña daban declaraciones que comprometían aún más todo lo que se estaba haciendo para salir del meollo político y mediático.

Lo que ha sucedido hasta ahora ha evidenciado algo muy grave para cualquier liderazgo. Petro es el dueño del Pacto Histórico, es el eje unitario del movimiento o por lo menos así se deja ver, pues lo primero que se debió hacer para detener la marea, era una reunión con los principales líderes de la campaña para evaluar los daños por lo dicho y contestar con la verdad todas y cada una de las aseveraciones que se usaron en la defensa. Esto es muy importante

Pero el mal de hoy, la inmediatez de los dedos en el celular, hicieron que Petro se desbocara cual adolescente en peleas de redes, al punto de que el aura del líder, candidato a la presidencia, quien puntea las encuestas, se fue mezclando con afán y desespero llevándolo al error continuo. Contestaba y refutaba trinos hasta a cuentas de cinco seguidores.

Por el otro lado, los que vieron la papaya sin asco se le vinieron encima al candidato y aprovecharon los errores de la manada y ripostaron una y otra vez con acertados y contundentes argumentos, que en el marco de lo sucedido encajaban con las declaraciones del mismo Petro, es decir, que Petro avaló, aportó y fue gestor principal de lo que él ha llamado el “entrampamiento”.

Cuando se está en el mar de la política se debe tener cuidado con las olas que se levantan, porque por mucha pericia de marinero, el barco puede sucumbir.

A propósito del mar, hay que tener en cuenta que cuando una ola muy grande viene sobre ti, el consejo más profundo es tomar aire y meterse debajo del agua, esperar a que pase esa y otras olas que vienen detrás, luego con calma salir y volver a respirar, enfrentar las olas nos debilitan, aun la más pequeña de ellas puede hacer que desfallezcamos por tantos intentos de salir de tal situación, la búsqueda permanente de estabilidad puede hacer que nos quedemos sin aire.

Falta ver en qué termina todo, porque lo que movió Petro puede repercutir negativamente en su campaña hasta el final, así ellos quieran minimizar los daños.

Las campañas de las otras candidaturas han aprovechado el momento y han ahondado en algunos temas del pasado en los que el candidato Petro no ha salido airoso, como quien dice, al caído caerle, porque a papaya puesta… papaya partida.