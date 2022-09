Lo que debería incluir la nueva reforma de salud para que las EPS dejen de ser una tortura

Por: Francisco Alberto Bejarano Moreno |

septiembre 26, 2022

La atención en salud la realizan las IPS, los hospitales del estado, y algunas empresas de salud privadas. Muchas de ellas con mala atención a los pacientes, están ubicadas en los hospitales de primer nivel. Estos hospitales están ubicados en municipios que atienten pacientes de grandes regiones y son del estado. Estos parecen más centros de salud y no tienen calidad de atención al usuario; por su puesto el oficio es enviar las órdenes a los especialistas en las ciudades capitales.

Por lo regular, los números de celulares o telefónicos no son contestados y siempre se excusan si lo hacen, diciendo que no hay agenda. El usuario es sometido a muchas talanqueras que se inventan los administradores de la salud y las EPS, que manejan políticamente los empleados de los hospitales que hacen lo que se les da la gana con el paciente, que debe agachar la cabeza y hacer lo que le ordenan y digan.

Por ejemplo existen pacientes que llevan meses esperando una atención para una operación o tratamiento especializado, que son manejados por quienes entregan las autorizaciones muchas veces de forma impensable, que al final causan perjuicio al usuario que espera meses enteros para ser atendidos como se les da la gana por orden de las EPS, que al parecer lo único que hacen es tener chequeras y nada más.

Por otra parte, las EPS ahora se inventaron es un servicio especial que lo llaman prepago y quien se afilie debe pagar sumas mayores y de esa forma le garantizan a la gente enferma una posibilidad de atención más adecuada y humana. Esto genera mala atención al usuario subsidiado y contributivo, por el que el gobierno también paga otra suma millonaria por su atención.

Así mismo, quien brinda la consulta, primero hace firmar al usuario un papel que dice que acepta la atención prácticamente cumplida, cuando ni siquiera el medico los ha visto. De esa forma garantizan el pago de las EPS.

Otras talanqueras existen en las exigencias de quien va a prestar el servicio que aunque tenga la información exige al paciente ir primero a las EPS, que le exigen que por internet le envíen en PDF las ordenes y cuando el paciente no tiene en el territorio internet o no sabe de computadores debe pasar otras talanqueras como aquella de llegar a las EPS en las capitales para exigir la autorización y así ser atendido. Se crearon muchos protocolos de papeles que no sirven para nada.

A pesar de que la ley permite que el usuario cobre los gastos de viaje y viáticos, las EPS le niegan el pago y tienen que recurrir a tutelas. Entonces, la EPS, fuera de manejar el dinero que les da el estado para atender, también se enriquecen no pagando los viáticos y gastos al usuario, y también lo hacen con las drogas baratas que el usuario compra para no utilizar la otra talanquera de entrega de drogas, que ha aparecido como un negocio muy lucrativo y nadie lo mira. Nunca hay drogas y el usuario tiene que ir una y otra vez.

La reforma a la salud debe incluir como número uno: escuchar al usuario en las regiones para conocer la realidad, subir el nivel a los hospitales regionales y permitir con esto que el paciente pueda tener atención adecuada cerca de su sitio de residencia para acabar con el paseo de la muerte que ocasionan las EPS.

Cuando en una época, las EPS manejaban directamente la salud y tenían sus propios consultorios y hospitales, ellos manejaban la administración del dinero de una forma más directa. Desafortunadamente, los corruptos causaron lo que ya se conoce y se creó solo una intermediación que le ha hecho mucho daño al usuario.

¿Los políticos del Congreso y la salud son responsables del despelote de la salud en Colombia? ¿Es válida la comparación con la salud en otro país en donde la salud es más cara, con nuestra realidad, en donde el dinero de la salud es robado y los empleados de los entes de control mantienen callados al respecto?

Todas las entidades de salud, incluidas la EPS, se protegen con la atención del covid, pero no se dan cuenta de que eso ya pasó y estamos en una época en la que se requiere cambiar de plano, con el manejo inadecuado del dinero de la salud pero para atender al usuario olvidado en las regiones.

