- Lo que debe saber de Popular Al Parque, el evento que se realizará este fin de semana

Giovanny Ayala, Pipe Bueno y Jhon Alex Castaño, entre muchos más estarán cantando gratis para sus fans este 27 y 28 de septiembre en Bogotá

El éxito "Coqueta", que conquistó a miles de colombianos durante la temporada navideña de 2024, vuelve a cobrar vida, esta vez en el Parque Simón Bolívar, como parte del evento cultural Popular al Parque. Este festival, que celebra su segunda edición, reúne artistas representativos de un género musical tradicionalmente ligado a las cantinas, acompañado por sonidos de ranchera, corrido y banda. Jessi Uribe, Jhon Alex Castaño, Giovanny Ayala, Pipe Bueno y el Heredero encabezan el cartel de esta edición.

Este evento de entrada libre no solo destaca por su sólida nómina artística, sino también por los ajustes que implica en la movilidad de la ciudad. Se implementarán cierres viales y se priorizará el flujo de rutas del Sistema Integrado de Transporte para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes.

A continuación, le contamos toda la información que debe tener en cuenta para desplazarse con facilidad este fin de semana y disfrutar de la música nacional con toda la actitud.

Cierres, horarios y rutas alternas

Durante el sábado 27 de septiembre, la calzada sur de la avenida calle 63, en el tramo comprendido entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, estará cerrada desde las 9:00 a. m. hasta las 11:30 p. m. Este cierre también aplicará para la ciclorruta y el sendero peatonal ubicados en ese mismo sector.

El domingo 28 de septiembre, los mismos tramos, tanto de la calzada sur, como de la ciclorruta y el sendero peatonal sobre la avenida calle 63 entre carreras 68 y 60, estarán cerrados desde las 11:00 a. m. hasta las 11:30 p. m.

Para evitar congestiones y facilitar la movilidad, se han habilitado varias rutas alternas. Los conductores que se desplacen en sentido occidente-oriente por la avenida calle 63 podrán tomar dos opciones: la avenida carrera 68 al sur y luego la avenida calle 26 al oriente o la avenida carrera 68 al norte y posteriormente la avenida 68 al oriente.

Por su parte, quienes circulen en sentido norte-sur por la avenida carrera 68 y deseen tomar la avenida calle 63 al oriente, deberán continuar por la carrera 68 al sur y luego tomar la avenida calle 26 al oriente. Si se desplazan en sentido sur-norte por la carrera 68 y quieren acceder a la calle 63 hacia el oriente, se recomienda utilizar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 como rutas alternas.

El cartel

Iniciando la jornada, los representantes distritales que mezclan corridos y música popular con un toque urbano abrirán el escenario. Carranwest se presentará a las 2:00 p.m., seguido por Kevin Levia a las 2:50 p.m. Después de este primer bloque, subirán al escenario cuatro artistas más, hasta que a las 6:30 p.m. llegue la parte más fuerte del sábado con Jhon Álex Castaño, Giovanny Ayala y el Heredero, quienes estarán en tarima hasta el cierre del primer día a las 9:00 p.m.

El domingo, la programación comenzará un poco antes. A las 1:30 p.m., Banda La Conexión será la encargada de abrir la jornada, conquistando a los asistentes más tempraneros con lo mejor de la música norteña. A las 2:20 p.m. continuará la paisa Ela Prieto, quien representa al talento femenino del género. La noche concentrará nuevamente lo más esperado del día, cuando Alzate suba al escenario a las 6:00 p.m., seguido por Pipe Bueno y el mexicano Edén Muñóz, exlíder de Calibre 50.

Para la llegada y salida del evento, se recomienda utilizar TransMilenio o el SITP, ya que la disponibilidad de parqueaderos en la zona es limitada y podría presentarse congestión vehicular durante la programación.

