¿Lo considera un hipócrita? La ‘rabia’ de Julio César Herrera de MasterChef con Gustavo Petro

Como es sabido, varios artistas del gremio que apoyaron la candidatura del actual presidente, enviaron hace unas semanas una carta comentando sus inconformidades con el gobierno de turno. Pues consideraban que no había apoyo a la cultura como presuntamente se había prometido. Por otro lado, la cantante de tecno carrilera Marbelle, se burló de dichos reclamos pues desde un principio ella se mostró en total oposición al mandatario. Frente a la situación, Gustavo Petro, decidió responderles e hizo un llamado a la calma. No obstante, el actor, Julio César Herrera, no se quedó callado.

A través de sus redes sociales, el actor se le plantó al presidente y decidió lanzarle una pulla sobre su trabajo en términos de cultura. Julio César Herrera, se caracteriza por sus fuertes críticas, así se refirió al escándalo que hubo con el ex presidente del Fondo Nacional de Ahorro, Gilberto Rondón, que habló sobre supuesta mermelada en algunos puestos: “Debe ser muy duro para el presidente Petro jalarse tremendos discursos e ir en contravía ofreciendo mermelada y mermelada”, escribió el concursante de MasterChef frente al asunto.

Recordemos también, que el actual gobierno no ha nombrado ministro de cultura, situación que Julio César Herrera, tampoco quiso dejar pasar: “Muy bravero jalarse uno tremendo discurso dándole importancia a la cultura y justamente no tener ministro de Cultura”, afirmó. Insinuaciones que ponen al mandatario en una posición de hipocresía pues según el actor habla mucho y hace poco. El presidente cumplirá un año el próximo 7 de agosto y aún no ha cumplido promesas a varios gremios que lo apoyaron en su candidatura.

Muy bravero jalarse uno tremendo discurso dándole importancia a la CULTURA y justamente no tener ministro de CULTURA.

