Lluvia de verano, la canción que auguró la muerte de una flor guajira

Por: Genestor Yunieth |

mayo 11, 2022

CANCIÓN: “Lluvia de verano”

AÑO: 1978

COMPOSITOR: HERNANDO MARÍN

VOZ: DIOMEDES DÍAZ

ACORDEÓN: JUANCHO ROIS

“LP LA LOCURA”.

Lluvia de verano, llamada así por el elixir y el frenesí del momento, que más tarde se haría una fatal realidad, como lo fue el fallecimiento de este gran ser humano. Lisímaco Peralta, nacido en las flores guajira, fue uno de los muchos hombres que no tuvieron un proceso educativo, sin embargo, gracias a esto es que se definen las personalidades, fue un hombre campesino que luego de ser un trabajador sobresaliente en su labor, se convierte en un líder, gracias a la época marimbera que sacudió, pero no de buena forma el área de las flores, esta no fue aprovechada para estudiar, sino para pelear y hacer sentir la palabra incluso hasta llegar a la muerte.

Mientras Lisímaco vivía placenteramente de la marimba su “mejor época” en los años 70 conoció a Hernando Marín Lacouture, y que más tarde en un momento lleno de amistad le hizo una canción, en donde expresaba los momentos de angustia y la transición hacia la satisfacción, jolgorio, y dicha propia. Sin saberlo, Marín, compositor nacido en el tablazo (corregimiento de San Juan del cesar, la Guajira), hizo esta canción la que más adelante provocaría la muerte de su amigo, como todos saben este suceso hizo que el norte de La Guajira fuera peligrosa y se reactivaran los problemas sociales que había entre las familias, el gran sueño de Lisímaco Peralta era que Diomedes Díaz y Juancho Rois cantaran en su pueblo esa misma canción, “lluvia de verano”.

Sin saber el protagonista de este escrito que sus enemigos les caía mal esa estrofa en donde Diomedes Díaz decía:

"Y al que le pique, que le pique,

Por mí que se siga rascando

Y al que le pique, que le pique,

Por mí que se siga rascando"

"Como Lisímaco Peralta

Voy a cambiar de comedero"

Llegó el momento exacto del suceso, pero antes habían pasado muchas cosas, enemigos de Lisímaco habían dicho que este prestó su carro y los persiguieron en otra ciudad, a lo que Lisímaco se alteró y sin un arma por estar confiado en la fiesta que le estaban amenizando Diomedes Díaz y Juancho Rois fue víctima de más de 10 tiros.

Es así como está canción, llena de dicha, superación y amor propio, fue causante de una de las muertes más fuertes en las flores guajira.

Diomedes Díaz y Juancho Rois treparon techos, Diomedes juroóy cumplió hasta la fecha de su muerte, que jamás regresaría a las flores, corregimiento de la ciudad de Riohacha.

¡Muchas gracias por leer está nota llena de historia y folclore, melómanos!