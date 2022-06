"Lloré tanto" El insoportable dolor que carga Carlos Vargas

.Publicidad.

Este 25 de junio se hizo viral un video en el que dos sujetos en Medellín presuntamente agreden a una persona trans con cadenas y correas. Los hechos resultan tan lamentables que las redes sociales se convirtieron en el lugar para la defensa contra tales ataques, sobre todo cuando este fin de semana se están haciendo actividades referentes al día del orgullo LGBTIQ.

Dolor en el alma que sigan ocurriendo hechos de violencia contra nuestra población LGBTIQ+. Medellín debe ser la capital de la No Violencia y de la inclusión. Desde la Alcaldía ya estamos atendiendo el caso. Los agresores deberían estar tras las rejas. pic.twitter.com/hGZXCCSaB6 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) June 26, 2022

El video suscitó un sinfín de protestas y una de las que más conmovió a los usuarios fue la del reconocido presentador, Carlos Vargas. El periodista, abiertamente gay, salió a dar sus declaraciones y se dejó ver bastante conmocionado por la situación, asegurando que los niveles de intolerancia que se ven en el país contra su comunidad son preocupantes.

“Yo sé que no tengo poderes para cambiar el odio pero me indigna la intolerancia, el dolor de las minorías, el de los excluidos. ” fueron algunas de sus palabras en Twitter, donde también aseguró que las personas LGBTIQ no deciden si ser o no ser, simplemente son y confirmó que lloró al ver tales actos de crueldad.

y nos duele el rechazo, ¿si o no [email protected] y chiques? Es algo que solo entendemos pocos, lloré tanto al ver este video — Carlos Vargas (@carlitosvargasm) June 26, 2022

La comunidad se prepara para celebrar el día del orgullo el próximo 28 de junio y para realizar un desfile masivo en Bogotá el 3 de julio. Con esto esperan generar una reflexión en todos aquellos que aún los ven como personas alejadas de los cánones de la sociedad y exigir el respeto que cualquier ser humano merece.

