Llega a Colombia 'Entrevista con el Vampiro' de Anne Rice, basada en el libro

Llega el estreno de Entrevista con el Vampiro de Anne Rice, una atrapante serie llena de misterio que forma parte del Universo Inmortal de la escritora americana. La serie debutará en Colombia el domingo 30 de junio a las 10:00 pm por AMC.

El periodista Daniel Molloy entrevista al enigmático vampiro Louis de Pointe du Lac, remontándonos a 1910 en Nueva Orleans. La historia de Louis relata su relación con el vampiro Lestat, la joven Claudia y su lucha por la inmortalidad junto a su familia.

El elenco está encabezado por Jacob Anderson como Louis de Pointe Du Lac (conocido por su trabajo en Game of Thrones y Broadchurch), Sam Reid interpretando a Lestat de Lioncourt (The Newsreader, The Limehouse Golem), Bailey Bass como Claudia (Avatar, A Gift of Murder), Assad Zaman encarnando a Armand (Hotel Portofino, Apple Tree Yard) y Delainey Hayles en el papel de Claudia (Something in The Closet, Birds).

Entrevista con el Vampiro de Anne Rice se emitirá todos los domingos desde el 30 de junio a las 10:00 pm por la pantalla de AMC. También, para quienes se la pierdan en ese horario, el canal repetirá el capítulo los sábados a la medianoche luego de The Walking Dead: Daryl Dixon.

El canal de televisión AMC puede verse en Colombia por: Claro (SD 707; HD 1707), Directv (SD 210; HD 1210), Movistar (SD 608; HD 873) y Tigo/Une (SD 49; HD 285).