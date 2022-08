Lina Tejeiro: la mujer que se dedica a rehabilitar gamines

.Publicidad.

Tras nueve años de relación con Andy Rivera con quien aseguró no haber terminado en buenos términos, Lina abrió de nuevo las puertas de su corazón y se dio una oportunidad con el cantante Juan Duque, quien recientemente dijo que ella lo había rehabilitado de ser un gamín. Algo que también lo habría hecho con su expareja.

Y es que, en su cuenta de Instagram, Duque compartió un carrusel de fotos y videos donde no solo aparece en un estudio junto a sus amigos sino también que deja ver una imagen de cómo se veía él en la adolescencia, la cual acompañó con un mensaje que decía: “rehabilitó un gamín”. Lo cierto es que Duque utilizó esta frase como parte de la letra de una canción que estaría dedicada a Tejeiro.

“Mami tú me gustas con todo y tus defectos, te juro que esto no es solo por bellaquera, ya yo no quiero estar con cualquiera, por ti yo dejé toda la loquera (…) Yo estoy firma ya ni volteo, a las otras ni tan buenas las veo, todas tirando al perfil pa’ bellaquear, ya rehabilitaste un gamín”, dice el tema del cantante.

Por su parte, ante esta muestra de afecto, la actriz no dudo en responder y le escribió a Juan en su publicación: “hola (con intención de comer natilla de coquito juntos en diciembre)” a lo que él le respondió “hola con intención de que fritemos buñuelos juntos en diciembre”. Finalmente, los seguidores de la pareja aplaudieron el hecho con mensajes como “gracias Lina por rehabilitarlo”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juan Duque (@juanduque)