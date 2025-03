Lili Melgar, la empleada de Shakira que inspiró una de sus canciones y descubrió la infidelidad de Piqué

.Publicidad.

Actualmente, Shakira está en boca de todos, tanto por su gira mundial como por los imprevistos que han afectado algunos de sus shows. Sin embargo, esto no es lo único que la mantiene en el ojo público. Lili Melgar, la niñera de Shakira, ha estado en el centro de la atención mediática, pero ¿por qué? Se dice que la mujer fue pieza clave en uno de los grandes éxitos que lanzó la barranquillera tras el fin de su relación con Gerard Piqué. Se trata de "El Jefe", una canción que critica a un "mal jefe" que impide el progreso de sus empleados. Muchos aseguran que el tema hace alusión a Piqué y que, además, Lili habría recibido una importante suma de dinero.

La influencia de Lili Melgar en la canción de Shakira contra Piqué y su familia

Según diversas fuentes, Lili Melgar fue quien descubrió la relación de Piqué con Clara Chía y se lo hizo saber a Shakira (aunque ella ya ha dicho que no fue ella quien lo descubrió). Tras esta situación, el exfutbolista decidió despedirla. Como respuesta, la cantante decidió defender públicamente a la niñera y le dedicó la canción "El Jefe". Sin embargo, los rumores no terminan ahí. Se dice que, además de la canción, Shakira le pagó a Lili 1 millón de euros, además de un porcentaje de las ganancias del tema.

Shakira en 'El jefe'.

No obstante, la historia entre Lili y Shakira no terminó ahí. Se sabe que la niñera fue recontratada en Miami. Este hecho ha sido visto como un símbolo de empoderamiento femenino por parte de la barranquillera. Sin embargo, cada historia tiene dos versiones, y esta no es la excepción. En España, algunos medios aseguran que todo esto es solo un mito, utilizado por Shakira para continuar con su "venganza". Además, afirman que Piqué sí le pagó una indemnización a Lili Melgar al despedirla, por lo que la historia habría sido exagerada.

A pesar de la controversia, "El Jefe" fue un éxito total, logrando millones de reproduccionesconsolidando a Shakira como una de las artistas más relevantes del momento. Este fenómeno se ha repetido con cada lanzamiento de la cantante, quien ha sabido transformar su experiencia personal en himnos que conectan con su público. Aunque nunca sabremos cuál versión de los hechos es la verdadera, lo cierto es que Shakira sigue anotando golazos, y su gira mundial es la prueba más clara de ello.

