Libia: más de 2.300 muertos y al menos 10.000 desaparecidos por el ciclón Daniel

.Publicidad.

Ya ha reventado presas, ha destrozado edificios y ha acabado con una cuarta parte de la ciudad oriental de Derna en Libia. Según las cifras oficiales proporcionadas este martes, el ciclón Daniel ya se ha cobrado la vida de más de 2.300 personas y ha dejado al menos 10.000 desaparecidos, debido principalmente a las inundaciones causadas.

Solo en la ciudad de Derna, la cuarta más poblada del país, los equipos de rescate ya han encontrado más de 1.000 cadáveres. En vídeos difundidos a través de redes sociales se puede ver un gran torrente de agua atravesando el centro de la ciudad, edificios en ruinas e incluso cadáveres.

-Publicidad.-

Derna está atravesada por un río estacional que fluye desde las tierras altas hacia el sur, protegido de las inundaciones por presas, que no aguantaron el embate del temporal Daniel en la costa mediterránea.

The devastation is as far as the eye can reach. #Derna desperately needs international assistance! Estimates are rising into the thousands of dead. #Libya pic.twitter.com/OgPrTXVmqv — Anas El Gomati (@AGomati) September 12, 2023

"He vuelto de Derna. Es muy desastroso. Hay cadáveres por todas partes: en el mar, en los valles, bajo los edificios. No exagero cuando digo que el 25% de la ciudad ha desaparecido. Muchísimos edificios se han derrumbado", lamentó Hichem Abu Chkiouat, ministro de Aviación Civil y miembro del comité de emergencia de Libia en una entrevista telefónica con la agencia Reuters.

Publicidad.

Chkiouat aseguró que las autoridades esperan que el número de muertos supere los 2.500 debido al gran número de desaparecidos.

Un ciclón de proporciones “épicas”

La Organización Internacional de la Salud (OMS) definió al ciclón con una palabra: “épico”. Tras lo sucedido, la OMS ya ha enviado un primer cargamento con 40 toneladas de ayuda que debe llegar en breve a la zona afectada.

"Podemos confirmar que miles de personas han perdido la vida, miles están desaparecidas y miles han perdido sus hogares, pero los números finales serán establecidos por nuestros equipos que están evaluando la situación en el terreno”, apuntó Tamer Ramadan, delegado de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR).

Los equipos de la Media Luna Roja llegaron a las localidades afectadas el martes, pero gestionar el desastre no está siendo una tarea fácil. Las comunicaciones y la electricidad han caído en muchas de las localidades afectadas y no hay suficientes excavadoras ni otros equipos básicos para despejar la zona.

Varias personas observan los daños causados por las inundaciones repentinas en Derna, este de Libia, el 11 de septiembre de 2023. Las inundaciones repentinas en el este de Libia causaron la muerte de más de 2.300 personas sólo en la ciudad costera mediterránea de Derna, según informaron el 12 de septiembre los servicios de emergencia del gobierno con sede en Trípoli.

"Estamos haciendo todo lo que podemos para dar primeros auxilios, evacuar heridos, ofrecer apoyo psicosocial y otros servicios humanitarios, pero las necesidades son gigantescas y superan por mucho la capacidad de la Media Luna Roja Libia y del propio Gobierno", explicó Ramadan.

La nación rica en petróleo sigue dividida entre dos administraciones rivales: una en el este y otra en el oeste, cada una respaldada por diferentes milicias y gobiernos extranjeros. Derna está controlada por las fuerzas del comandante militar Khalifa Haftar, el hombre fuerte del gobierno del este de Libia, con base en Bengasi.

A la inestabilidad política de la región se ha sumado la tragedia del temporal.

"Nunca he sentido tanto miedo como ahora... He perdido el contacto con toda mi familia, amigos y vecinos", Karim al-Obaidi, pasajero de un avión procedente de Trípoli con destino al este, a la agencia Reuters.

Según los testigos presentes, algunas familias han perdido a diez o más miembros de su familia.

"No tenemos nada para salvar a la gente... no hay máquinas. Pedimos ayuda urgente", declaró Khalifah Touil, trabajador de una ambulancia, en un reportaje de la cadena de televisión ‘Al-Masar’.

Ayuda internacional, el pedido de las autoridades y organizaciones locales

La Cruz Roja aseguró que la situación en Libia es “tan devastadora como la situación en Marruecos”, en referencia al mortal terremoto que sacudió al país cerca de la ciudad de Marrakech el viernes por la noche. Por eso, desde Libia han pedido toda la ayuda internacional posible.

Martin Griffiths, el jefe de ayuda de Naciones Unidas, aseguró que el organismo ya ha movilizado equipos de emergencia para ayudar sobre el terreno.

“Estoy profundamente preocupado por la mortal emergencia por inundaciones en Libia. Nuestros pensamientos están con las personas afectadas. Se están movilizando equipos de emergencia para ayudar en el terreno”, dijo Griffiths a través de redes sociales.

I am deeply concerned by the deadly flood emergency unfolding in #Libya.



Our thoughts are with the affected people.



Emergency teams are being mobilized to help on the ground. — Martin Griffiths (@UNReliefChief) September 12, 2023

Acciones similares a las anunciadas por Estados Unidos, que aseguró estar coordinando el envío de ayuda con la ONU y las autoridades locales para hacerlo de la forma más eficaz posible. Túnez, Argelia, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos también prometieron ayuda para los esfuerzos de búsqueda y rescate.

El Consejo Noruego para los Refugiados advirtió que miles de ciudadanos se han visto obligados a abandonar sus casas sin perspectivas de poder volver.

NOW: Entire villages have been overwhelmed by the floods in Libya, and the death toll continues to rise. Tens of thousands of people are displaced. Many families have lost everything.



Statement by our country director Dax Bennet Roque 👇https://t.co/YLJbWrpQvQ pic.twitter.com/iKmliA2txM — Norwegian Refugee Council (@NRC_Norway) September 12, 2023

"Nuestro equipo en Libia informa de una situación desastrosa para algunas de las comunidades más empobrecidas de la costa norte. Pueblos enteros se han visto desbordados por las inundaciones y el número de muertos sigue aumentando", sostuvo en un comunicado.

El gobierno de Trípoli, reconocido por potencias como Estados Unidos, ha enviado ayuda a Derna a pesar de no tener el control sobre la zona. Este martes partió al menos un vuelo de socorro para intentar ayudar a los equipos de rescate locales.