- En contravía de Petro, sus alfiles en la junta de Ecopetrol apoyaron el retiro de Roa hasta las elecciones

La presidente de la junta Ángela María Robledo y los tres nombrados por el presidente aceptaron hacer a Ricardo Roa a un lado para que asuma su defensa penal

El presidente de Ecopetrol Ricardo Roa perdió la batalla y no logró sostenerse en la presidencia a pesar del respaldo cerrado por parte del Presidente Petro. Fue su gerente de campaña y uno de sus alfiles incondicionales a quien quiso sostener hasta último momento. Sin embargo, esta vez no le sirvió la mayoría que tiene en la junta empezando por su presidenta Ángela María Robledo quien fuera su fórmula vicepresidencial en la campaña del 2018.

Al parecer, y dada la situación adversa en el escenario penal, habría sido el propio Roa quien se adelantó a solicitar vacaciones acumuladas y una licencia no remunerada que iría hasta el 28 de junio, cuando ya Colombia tendrá nuevo Presidente electo. Después de una atribulada presidencia en la petrolera estatal Roa se enfrenta a las imputaciones de la Fiscalía en su contra por tráfico de influencias, anunciadas el 11 de marzo, y por violación de topes de campaña, programada para este miércoles 8 de abril. Su abogado Juan Leon tiene por delante un arduo trabajo.

Se sabe de la insistencia del Presidente en la reunión presencial con sus aliados en la junta y de varias llamadas para atornillar a Roa. Al respaldo casi incondicional por parte de la presidenta Ángela María Robledo se unió Hildebrando Vélez, un socio de vieja data de Petro en temas ambientales cuya hija Irene, es presidenta de la Agencia Nacional de Licencias ambientales y está encargada del Ministerio de ambiente. Los otros 3 nombrados signados por Petro son su pariente político Alberto Merlano Alcocer, Tatiana Roa y Carolina Arias quienes terminaron aceptando el retiro temporal de Roa. La posición contraria parecería haberse vuelto insostenible frente a la dura argumentación de César Loza expresidente de la USO, Juan Gonzalo Castaño, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee que advirtió el efecto Roa a nivel internacional y especialmente en Nueva York.

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Petro no disimuló malestar con la decisión de la junta que anticipó el sentido en el que esta iría en una largo trino.

Está foto es muy importante por la trampa, me la enviaron desde la oficina de prensa del presidente Donald Trump, es muy chevere pero Hya que mirar los detalles.



Está Roa el presidente de Ecopetrol al que los miembros que delegué en la Junta directiva de Ecopetrol y que son… pic.twitter.com/bKixvr3GXf — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 7, 2026

Fuentes cercanas a la reunión dicen que Roa fue quien abrió el camino de su salida con vacaciones y licencia o remunerada aduciendo hasta razones personales de salud. Aprobada la fórmula diplomática de un retiro acordado, durante estos meses Ecopetrol estará en manos del ingeniero electricista Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, y quien lleva 28 años en el sector energético, la mayoría de esos en Ecopetrol.

El regreso de Roa será para coordinar el empalme con quien designe como su reemplazo la nueva junta directiva que el próximo Gobierno elegirá cuando asuma el poder el 7 de agosto.

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