- Letras de Vanguardia, el taller de escritura que abrió puertas del mundo editorial a escritores afro

Tras dos meses de trabajo, el Laboratorio de Escritura Letras de Vanguardia que se llevó a cabo en Bogotá y del que hicieron parte cerca de 20 escritores afro de todo el país, cerró sus actividades con la entrega de las respectivas certificaciones y una lectura en vivo de poemas y fragmentos de las obras de los participantes.

Con una lectura de poemas, cuentos y fragmentos de sus obras realizada a lo largo de un recorrido por las instalaciones del Centro Cultural Gabriel García Márquez del Fondo de Cultura Económica, se llevó a cabo la clausura del Laboratorio Letras de Vanguardia, un taller de escritura realizado por Manos Visibles y este fondo editorial mexicano con el apoyo de la Fundación Sura y en el que participó un grupo de autores del Pacífico, Caribe y Bogotá.

Gabriela Roca, directora del Fondo de Cultura Económica en Colombia, dijo: “Me da mucho gusto ver tantas caras de satisfacción entre los escritores que hicieron parte de este taller, ahora terminan con un proyecto que seguro ustedes seguirán trabajando hasta ver que ya tenga cara de publicación, que espero sea con nuestro Fondo”.

Una de las mayores apuestas de Letras de Vanguardia, es aumentar la presencia y circulación de la producción literaria de escritores afro en el mercado editorial del país y en tal sentido el Fondo de Cultura Económica impulsa esta iniciativa, por eso, desde enero de este año ubicó dentro de su librería México en Bogotá una mesa de autores afrodiaspóricos, y para este mes, en el marco del cierre del laboratorio de escritura, abrió al público una nueva mesa dedicada especialmente a escritores afro del Pacífico Colombiano, situada al ingreso de la librería y en donde se pueden encontrar obras de los autores más representativos del país.

Escritores y maestros

“Este espacio demostró el talento y la capacidad de renovar la literatura colombiana. Un total de 19 escritores se certificaron demostrando que hay un futuro, especialmente trabajos como los de Julián Vivas, Katherine Quiñones, Ayran Riascos, María José Martínez y Lina Córdoba se verán muy pronto en los catálogos editoriales del país”, dijo Giuseppe Ramírez escritor, docente y director del taller.

Ayran Riascos, un poeta caleño cuyo nombre ha sido destacado entre los participantes del taller, dijo: ”Haber hecho parte de este taller me permitió hacer una reflexión sobre mí mismo y me ayudó a entender como la raza influye en mi identidad como persona trans, influye en mi identidad como escritor que se cuestiona e indaga sobre sí mismo y que de alguna manera reflexiona sobre su rol en el mundo y sus posibilidades a través de un ensayo que ya había sido presentado en la Universidad Autónoma de Madrid y que es un camino para incursionar en el ensayo narrativo,[1] además me preparo para publicar mi próximo libro, un poemario que se llama Hacia el octaedro y seguir impulsando el encuentro internacional que organizo anualmente y que se llama, Conexión Cultural Latina”, mencionó Riascos.

Una de las voces más potentes que se escuchó a lo largo de este taller, fue la de Katherine Quiñones, una docente y cantora de Barbacoas, Nariño quien se identifica como “La Tunda del Telembí”, en referencia a un personaje que ella ha creado alrededor de un mito ancestral que recorre todo el Pacífico, desde Chocó hasta Nariño y que se relaciona con una mujer que enloquece a los hombres, que tiene una pata de palo producto de una caída provocada por su pareja y quien logra a modo de venganza, dominar a los que se le acercan.

“Nací en un hermoso pueblo en donde se anda en canoas a orillas del río Telembí el pueblo de Barbacoas. Soy docente, cantora y decimera cimarrona, soy La Tunda del Telembí porque creé este personaje para “entundar” a la gente y llevarla a vivir la música y la literatura del Pacífico colombiano. Haber hecho parte de este taller me permitió fortalecer las habilidades de escritura y mejorar mi conciencia de la literatura, muchos elementos lingüísticos para incorporarlos en mi creatividad para producir literatura”, dijo Katherine Quiñones.

Comunicador social y periodista, Julián Vivas ha incursionado desde varios frentes en la literatura: a través de ensayos e investigaciones, Vivas ha logrado consolidar una obra que lo pone en la mira de las editoriales del país, inmersas en la búsqueda de nuevos talentos de la literatura colombiana, especialmente desde lo afro.

“Soy de Buenaventura, periodista, investigador y he participado en las agendas de la movilización antirracista y de la comunicación por la justicia racial. Me considero un afortunado de hacer parte de Letras de Vanguardia y definitivamente los escritores afro nos enfrentamos al mundo que silencia nuestras voces y necesitamos de estos espacios seguros que nos permitan crear y explorar esos diálogos profundos de nuestras memorias, de esa diáspora que nos conecta y sin duda este espacio ha sido esto: un espacio para conectar talentos”, dice Vivas, quien se ha dedicado a la investigación de las literaturas orales y ha publicado artículos en medios de Colombia y Brasil.

Liderazgo literario

Durante cinco años Manos Visibles ha impulsado el movimiento literario Vení Te Leo, un espacio que busca reducir la brecha en materia de lectoescritura en las comunidades étnicas desde el fortalecimiento de su producción y apropiación literaria, aportando a la construcción de equidad racial en el ecosistema del libro y la lectura. Desde esta organización se han implementado programas como Afrotá escribe, Laboratorio de Narrativas Negras, Biblioteca de literatura africana y el Laboratorio de literatura infantil, logrando impactar a más de 300 círculos de lectura en 30 municipios y 15 departamentos del país y más de 5.500 liderazgos.

“La finalización del ciclo de Letras de Vanguardia Bogotá coincide con el inicio de un módulo en Medellín y el lanzamiento próximo de los módulos Cali y Quibdó. De esta manera, Manos Visibles demuestra su compromiso por la consolidación de liderazgos individuales y colectivos con perfil étnico, en esta ocasión desde y para la cultura.” Dijo al finalizar el acto Manuel Francisco Viveros, Gerente de Cultura y Nuevas Narrativas de Manos Visibles.

Acerca de Manos Visibles

Somos una red de liderazgos y organizaciones de vanguardia que gestiona las transformaciones sistémicas que necesita Colombia para reducir las desigualdades educativas, tecnológicas y culturales con una perspectiva étnica y territorial.

En sus 14 años Manos Visibles ha impactado más de 26 mil personas, en 25 departamentos y 112 municipios en Colombia. Su modelo de intervención ha sido reconocido por organizaciones como el World Economic Forum en 2018 y más recientemente la Global Fairness Initiative, que nos galardonó con el Fairness Award 2019.